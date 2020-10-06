Столицу Кыргызстана охватили протесты: есть погибшие и раненые

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Виолетта Комаровская
Массовые протесты охватили Кыргызстан. Люди вышли на улицы после оглашения предварительных результатов выборов в парламент страны. В столице акции несогласия закончились столкновениями с полицией. В результате погиб один человек, почти 600 были ранены. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
Протесты в Кыргызстане. Фото: Reuters/Vladimir Pirogov
Сколько среди травмированных протестующих, а сколько силовиков — в ведомстве не уточняют. Известно лишь, что помощь медиков получили 590 человек. Из них 439 врачи осмотрели и отправили лечиться домой. 150 пока будут оставаться в больнице. Среди них 13 — сейчас в тяжелом состоянии и остаются в реанимации. 1 человек скончался от полученных травм.
Парламентские выборы в Кыргызстане состоялись 4 октября. Накануне стали известны предварительные результаты. Оппозиционные партии, которые не смогли преодолеть 7-процентный барьер, заявили о фальсификациях и призвали людей выйти на улицы.
В Бишкеке несколько тысяч демонстрантов блокировали улицы и жгли мусорные баки. Силовики пытались разогнать толпу водометами и светошумовыми гарантами. Также стреляли резиновыми пулями.
Вскоре протестующие захватили Белый дом и подожгли здание. Также они освободили из СИЗО бывшего президента Алмазбека Атамбаева, которого власти ранее обвинили в коррупции.
"Комментарии" также рассказывали о том, что во время новых протестов в Беларуси силовики схватили около 200 человек.
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