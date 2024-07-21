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Стремительно распространяется, а лекарств нет: новый вирус заражает все больше людей

В Индии вспышка малоизученного смертельного вируса Чандипура

сегодня, 22:55
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Лиля Воробьева

В Индии, в штате Гуджарат, зафиксирована вспышка малоизученного смертельного вируса Чандипура. По данным индийского телеканала NDTV, от вируса уже умерли по меньшей мере 16 человек и выявлено более 50 случаев заражения. Вирус передается через укусы комаров, клещей и москитов.

Стремительно распространяется, а лекарств нет: новый вирус заражает все больше людей

В Индии произошла вспышка вируса Чандипура (фото из открытых источников)

Министр здравоохранения Гуджарата Рушикеш Патель сообщил, что в штате зарегистрировано около 50 случаев инфицирования вирусом Чандипура, причем уже умерли 16 человек. Также зафиксировано три случая заражения в других штатах. У детей были обнаружены симптомы вируса, что вызывало значительный страх среди населения.

Вспышка может быть связана с последствиями энцефалита. Индийские чиновники уже начали противоэпидемиологическую кампанию, в частности, в районах вспышки распыляют порошок малатиона для предотвращения заболевания. Однако из других районов штата Гуджарат продолжают поступать сообщения о возможных случаях инфицирования быстро распространяющегося вирусом.

Вирус Чандипура впервые был обнаружен в 1965 году во время вспышки энцефалита в селе Чандипура. В настоящее время ученые не нашли специфического лечения или вакцины от этого вируса. Основными симптомами заражения являются отеки и диарея, которые совпадают с симптомами вирусного энцефалита, что усугубляет борьбу с болезнью.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в известный профессор заявил о необходимости уничтожить человечество смертельным вирусом . Вулканолог, климатолог, профессором геофизики и климатических опасностей в Университетском колледже Лондона Билл Макгуайр опубликовал скандальное сообщение в сети о размышлениях об избежании климатической катастрофы. По словам профессора, единственным способом остановить изменения климата – это уничтожение человечества.



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