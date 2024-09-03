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Суровый приговор в Северной Корее: дочь начальника полиции поймали на просмотре запрещенного контента

Начальника полиции одного из районов КНДР наказали из-за дочери, которая смотрела сериалы.

сегодня, 16:25
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Slava Kot

В Северной Корее произошел случай, который еще раз подчеркнул жестокость местного режима. Мужчину наказали понижением звания на два ранга после того, как обнаружили, что его дочь просматривала сериалы из Южной Кореи.

Суровый приговор в Северной Корее: дочь начальника полиции поймали на просмотре запрещенного контента

В Северной Корее наказали начальника полиции. Фото из открытых источников

В приграничном городе Хверен начальник местной полиции потерял два ранга и был переведен на более низкую должность после того, как его дочь поймали за просмотром южнокорейских сериалов. Это произошло во время ночной проверки, когда правительственная оперативная группа обнаружила студентку и двух ее друзей с флешкой, содержавшей запрещенный для Северной Кореи контент.

Этот инцидент был расценен как распространение запретной идеологии и культуры, требующей строгого наказания. Власти Северной Кореи не только наказывают государственных служащих за свои погрешности, но и требуют от них обеспечения "идеологической чистоты" в их семьях.

После наказания начальник полиции выразил благодарность Трудовой партии Кореи за возможность продолжить службу, несмотря на "оскорбление", которое осуществила его дочь. Хотя это наказание кажется суровым, однако в прошлом целые семьи могли быть отправлены в трудовые лагеря за подобные преступления.

Дочь бывшего начальника полиции находится в полицейском участке, где ей может грозить суровое наказание, учитывая, что Южная Корея считается главным врагом режима Ким Чен Ына.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Северной Корее объявили приговор подросткам, слушавшим южнокорейскую музыку. После этого их матери потеряли сознание.

Также "Комментарии" писали, что воздушный шар запущенный КНДР атаковал офис президента Южной Кореи.



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Источник: https://www.dailynk.com/english/north-korea-police-chief-ousted-daughter-k-drama-scandal/
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