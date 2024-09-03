Суровый приговор в Северной Корее: дочь начальника полиции поймали на просмотре запрещенного контента

В Северной Корее произошел случай, который еще раз подчеркнул жестокость местного режима. Мужчину наказали понижением звания на два ранга после того, как обнаружили, что его дочь просматривала сериалы из Южной Кореи.



В Северной Корее наказали начальника полиции. Фото из открытых источников

В приграничном городе Хверен начальник местной полиции потерял два ранга и был переведен на более низкую должность после того, как его дочь поймали за просмотром южнокорейских сериалов. Это произошло во время ночной проверки, когда правительственная оперативная группа обнаружила студентку и двух ее друзей с флешкой, содержавшей запрещенный для Северной Кореи контент.

Этот инцидент был расценен как распространение запретной идеологии и культуры, требующей строгого наказания. Власти Северной Кореи не только наказывают государственных служащих за свои погрешности, но и требуют от них обеспечения "идеологической чистоты" в их семьях.

После наказания начальник полиции выразил благодарность Трудовой партии Кореи за возможность продолжить службу, несмотря на "оскорбление", которое осуществила его дочь. Хотя это наказание кажется суровым, однако в прошлом целые семьи могли быть отправлены в трудовые лагеря за подобные преступления.

Дочь бывшего начальника полиции находится в полицейском участке, где ей может грозить суровое наказание, учитывая, что Южная Корея считается главным врагом режима Ким Чен Ына.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Северной Корее объявили приговор подросткам, слушавшим южнокорейскую музыку. После этого их матери потеряли сознание.

Также "Комментарии" писали, что воздушный шар запущенный КНДР атаковал офис президента Южной Кореи.