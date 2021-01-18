Таиланд вводит налог для туристов

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Сергей Медведев
Страны мира изыскивают способы восстановить экономику, которая пострадала от пандемии коронавируса и карантинных ограничений. Один из распространенных способов является повышение налогов. Впрочем, дополнительные поборы лучше брать с иностранцев. К такому выводу пришли в правительстве Таиланда, члены которого решили ввести туристический налог.
Таиланд ждет иностранных туристов / Автор фото - Дон Биатт
Правда, размер его не является особо существенным.
В планах правительства Таиланда принять в текущем году до 10 млн иностранных туристов. В 2020 году число посетивших страну иностранцев составило 6,7 млн, что критично меньше потока туристов в 2019 — тогда в Таиланде побывало 40 млн человек.
Власти Таиланда считают, что небольшой размер налога не слишком обременит приезжающих в страну, а бюджету такая помощь лишней не будет.
Отметим, что в данное время въезд в Таиланд разрешен, однако власти ввели определенные ограничения. Так, для того, чтобы познакомиться с достопримечательностями Таиланда, иностранцам придется провести две недели в карантине. Для въезда в страну также необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест. Для свободного перемещения внутри страны иностранным путешественникам придется сдать три ПЦР-теста.
Как сообщал портал "Комментарии", популярная и любимая среди украинцев страна Таиланд снова открыла свои границы. Пресс-служба туристического управления Таиланда после длительного периода вновь приглашает к себе на отдых и долгосрочное пребывание уже этой зимой.
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