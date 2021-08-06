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Главная Новости Мир Азия Таиланд запретил использование кремов: что происходит на острове
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Таиланд запретил использование кремов: что происходит на острове

Штраф за использование крема с SPF может достигнуть более 80 тысяч гривен

сегодня, 12:05
Автор:

Хмільовська Інна

Эксперты заявляют, что кораллы Таиланда в опасности из-за некоторых веществ, находящихся в составе солнцезащитных кремов. В частности это оксибензон, октиноксат, 4-метилбензилиденкамфор и бутилпарабен, они затрудняют размножение кораллов и способствуют их обесцвечиванию. Эти составляющие также уничтожают личинки кораллов, препятствуют их размножению и вызывают обесцвечивание рифов. 

Таиланд запретил использование кремов: что происходит на острове

Таиланд, скриншот с видео

В национальных морских парках использовать солнцезащитные кремы, содержащие определенные химикаты, чтобы уберечь коралловые рифы от отбеливания, строго запрещено. Об этом сообщает BBC.

Штраф за использование крема с SPF может достигнуть 100 тысяч бат — примерно 81 тысяча гривен. Власти страны опасаются, что солнцезащитные кремы вредят кораллам, которые растут медленно. 

Как пишет Bangkok Post, представители парка будут забирать у посетителей запрещенные кремы и отдавать их на выходе.

Правительство Таиланда пока не рассказало, как именно будет применяться новый закон и каким образом будут контролировать наличие крема на теле туристов.

Это последняя попытка правительства Таиланда защитить свои кораллы от индустрии туризма.

Залив Майя на острове Пхи-Пхи-Лех, известный своим появлением в фильме "Пляж", был закрыт с 2018 года после того, как большая часть его кораллов была уничтожена.

Похожие запреты на солнцезащитные кремы действуют на Палау и Гавайях.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал,  для чего немецкие велотуристы дважды въезжали в Украину, чтобы попасть в Таиланд. Украинские пограничники после проверки документов и уточнения обстоятельств ситуации отпустили Морица Геллера и Мориса Гебгарда назад в Польшу, после чего велосипедисты въехали в Украину снова. Но на этот раз легально, перейдя границу через пункт пропуска.


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Источник: https://www.bbc.com/news/world-asia-58092472
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