Талибы говорят с коллективным Западом: какая судьба может ждать Афганистан

В норвежском Осло начались переговоры с талибами по ситуации в Афганистане. Это первая их встреча с западными чиновниками в Европе после захвата власти в Афганистане в августе-2021.

Талибы - фото из открытых источников

До чего могут договориться? Что можно сказать о ситуации в Афганистане после ухода оттуда США и союзников? На эти вопросы порталу "Комментарии" ответили эксперты.

Постепенно коллективный Запад выйдет на де-факто признание талибанской власти

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса обращает внимание, что это не первые переговоры талибов с коллективным Западом.

"Первые контакты были еще в сентябре прошлого года. И с того времени они периодически проходили в Дохе (столица Катара)", – отмечает эксперт.

По его мнению, эти переговоры в стратегической перспективе должны привести к нормализации отношений талибанского Афганистана со странами Запада.

"Понятно, что это произойдет не сразу. Всё будет постепенно, – говорит Илия Куса. – Сначала через координацию гуманитарного сотрудничества, потом через экономическую, финансовую помощь. Недавно открылось политическое представительство ЕС в Кабуле. Думаю, постепенно коллективный Запад выйдет на де-факто признание талибанской власти. А потом и на де-юре, когда талибы сформируют полноценное, постоянное правительство".

Афганцы остаются заложниками установок "Талибан". И если лидеры движения не пойдут на уступки, то это будет означать провал переговоров в Осло, и породит тяжкие последствия для страны

Преподаватель Института международных отношений Киевского университета имени Тараса Шевченко, кандидат политических наук Александр Мишин отмечает, что переговоры в Осло представителей временного правительства Исламского Эмирата Афганистан с официальными лицами стран Запада продлятся три дня – при посредничестве норвежской стороны. И, по сути, их можно считать первым таким официальным контактом.

"В фокусе внимания находятся вопросы гуманитарной ситуации на афганской территории, соблюдение талибами прав человека (особенно прав женщин), а также проблема создания более инклюзивного правительства страны. Для Афганистана очень остро стоит вопрос поддержания жизнеобеспечения населения, – подчеркивает эксперт. – Ведь из-за глубокого экономического кризиса после четырех десятилетий войн страна находится в плачевном состоянии. После эвакуации иностранных войск из страны и падения правительства Ашрафа Гани, уже при "Талибане" существует угроза больших потоков беженцев в сопредельные страны. Звучит цифра до 500 тыс. человек в ближайшие месяцы. Поэтому именно Норвегия, имеющая большой практический опыт в разработке программ действенной помощи беженцам, выступает модератором переговоров талибов с посланниками Франции, ФРГ, Италии, США и ЕС. Хотя со стороны указанных государств пока не идет речи о признании легитимности правительства ИАЭ, а "Талибан" остается в списках террористических организаций, все же создана площадка для диалога".

По словам Александра Мишина, ранее с талибами уже установили контакты Пакистан, Иран, Китай, арабские страны и Россия.

"Европейцы и американцы предлагают талибам начать контакты с представителями афганского гражданского общества, находящимися за рубежом. Вполне возможно, что идут торги по вопросу включения этих людей в правительственную структуру Афганистана, чтобы они могли курировать новые программы гуманитарной помощи со стороны иностранных доноров. В 2021 году Кабулу была предоставлена гуманитарная помощь на 1,5 млрд. долларов. Но из-за политических потрясений, самой серьезной за 27 лет засухи, развала экономики (падение ВВП минус 40%) и топливного кризиса сейчас число нуждающихся в помощи выросло на 30%, – рассказывает эксперт. – В условиях холодной зимы почти 24,5 млн. афганцев нуждаются в продовольствии и базовых средствах для существования".

После встречи чиновников "Талибан" и представителями афганской диаспоры было принято совместное заявление, продолжает Александр Мишин. В нем сказано, что Афганистан – общая родина для всех афганцев. А, значит, всем афганцам необходимо работать совместно для безопасности страны, а также ее политического и экономического процветания. Это обнадеживающий сигнал, уверен эксперт.

"Норвежская сторона акцентирует внимание, что количество государственных школ для девочек и женщин старше 12 лет резко сократилось при талибах, – отмечает Александр Мишин. – Происходят постоянные массовые демонстрации протеста женщин, возможности которых участвовать в жизни общества остаются неопределенными. Чтобы привлекать "Талибан" к ответственности за это, Запад стремится наладить диалог. Если талибы согласятся выполнять существующие международные обязательства страны, соблюдать права человека, особенно уязвимых категорий, таких как женщины и дети, будут работать над ликвидацией риска использования афганской территории, как рассадника террористической угрозы, то тогда Запад пойдет навстречу – и окажет Афганистану необходимую помощь. Афганцы остаются заложниками установок "Талибан". И если лидеры движения не пойдут на уступки, то это будет означать провал переговоров в Осло, и породит тяжкие последствия для страны".

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