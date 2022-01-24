Талибы говорят с коллективным Западом: какая судьба может ждать Афганистан

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Елизавета Черных
В норвежском Осло начались переговоры с талибами по ситуации в Афганистане. Это первая их встреча с западными чиновниками в Европе после захвата власти в Афганистане в августе-2021.
Талибы - фото из открытых источников
До чего могут договориться? Что можно сказать о ситуации в Афганистане после ухода оттуда США и союзников? На эти вопросы порталу "Комментарии" ответили эксперты.
Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса обращает внимание, что это не первые переговоры талибов с коллективным Западом.
По его мнению, эти переговоры в стратегической перспективе должны привести к нормализации отношений талибанского Афганистана со странами Запада.
Преподаватель Института международных отношений Киевского университета имени Тараса Шевченко, кандидат политических наук Александр Мишин отмечает, что переговоры в Осло представителей временного правительства Исламского Эмирата Афганистан с официальными лицами стран Запада продлятся три дня – при посредничестве норвежской стороны. И, по сути, их можно считать первым таким официальным контактом.
По словам Александра Мишина, ранее с талибами уже установили контакты Пакистан, Иран, Китай, арабские страны и Россия.
После встречи чиновников "Талибан" и представителями афганской диаспоры было принято совместное заявление, продолжает Александр Мишин. В нем сказано, что Афганистан – общая родина для всех афганцев. А, значит, всем афганцам необходимо работать совместно для безопасности страны, а также ее политического и экономического процветания. Это обнадеживающий сигнал, уверен эксперт.
"Норвежская сторона акцентирует внимание, что количество государственных школ для девочек и женщин старше 12 лет резко сократилось при талибах, – отмечает Александр Мишин. – Происходят постоянные массовые демонстрации протеста женщин, возможности которых участвовать в жизни общества остаются неопределенными. Чтобы привлекать "Талибан" к ответственности за это, Запад стремится наладить диалог. Если талибы согласятся выполнять существующие международные обязательства страны, соблюдать права человека, особенно уязвимых категорий, таких как женщины и дети, будут работать над ликвидацией риска использования афганской территории, как рассадника террористической угрозы, то тогда Запад пойдет навстречу – и окажет Афганистану необходимую помощь. Афганцы остаются заложниками установок "Талибан". И если лидеры движения не пойдут на уступки, то это будет означать провал переговоров в Осло, и породит тяжкие последствия для страны".
Ранее на портале "Комментарии" – в Афганистане произошло мощное землетрясение: по меньшей мере 22 человека погибли.
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