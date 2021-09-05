Талибы заставляют женщин носить никабы в вузах

Талибы, захватившие власть в Афганистане, вводят жесткие ограничения для женщин. В частности, это касается всех желающих посещать высшие учебные заведения. Если это невозможно, то между мужчинами и женщинами в аудитории должен быть занавес. Детали документа в воскресенье, 5 сентября, опубликовало агентство AFP.

Талибы заставляют женщин носить никабы, фото с открытых источников

В длинном перечне правил, которое составило ведомство талибов по вопросам высшего образования, сказано, что женщины могут посещать университеты при одном условии — если они будут приходить туда в никабе (головной убор, скрывающий лицо и оставляет только узкий проем для глаз). Также там указано, что занятия для женщин должны проходить в отдельном помещении. С точки зрения шариата, обязательным для женщины является ношение хиджаба. По мнению Кардави, ношение никаба не является обязательным или желательным для женщины, а относится к категории допустимого. Традиция полного закрытия лица не относится к обязательным предписаниям ислама.

Предлагается, что преподавать студенткам может только женщина или, если это невозможно, "пожилой мужчина с хорошим характером".

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что талибы объявили свою власть в Афганистане . Армия радикалов "Талибана" хочет захватить последнюю афганскую провинцию Панджшер, где еще удерживают власть остатки афганского правительства. Теперь этим террористам помогают единоверцы так же террористической группировки "Аль-Каида". Об этом сообщает Al Arabia, ссылаясь на собственных информаторов.



Боевики не считаются с потерями, которые понесли и хотят захватить последнюю бунтарскую местность, им не сдается и пытается противостоять. В афганское движение сопротивления объединились уцелевшие представители правоохранительных органов и афганского правительства.





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