Тарифы Трампа таки подействовали: друг Путина Моде нанес невиданный удар по России

После решения администрации Дональда Трампа поднять тарифы на индийские товары до 50%, местные экспортеры, в том числе в текстильной отрасли, вынуждены искать новые рынки сбыта. Самым перспективным направлением для них стала Европа, где активно продвигается идея заключения соглашения о свободной торговле между Индией и ЕС.

По данным Reuters, из-за жестких условий на американском рынке, индийские компании начали предоставлять скидки своим клиентам в США. В то же время они пытаются диверсифицировать поставки, адаптируясь к европейским стандартам — в частности, по химическому составу, маркировке продукции и этическому производству.

Один из экспортеров из Мумбаи отметил, что его компания уже переориентируется на рынки Евросоюза. По его словам, скорейшее подписание торгового соглашения с ЕС существенно поможет увеличить объемы поставок в Европу. Переговоры между Индией и Евросоюзом уже находятся в финальной фазе и стороны планируют завершить процесс до конца года.

ЕС является крупнейшим торговым партнером Индии, с объемом товарооборота $137,5 млрд за финансовый год, завершившийся в марте 2024 года. Это почти на 90% больше десяти лет назад.

Впрочем, у американских пошлин уже есть серьезные последствия. Некоторые индийские компании, такие как Creative Group, которая экспортирует 89% продукции в США, могут сократить до половины работников. В случае дальнейшего ухудшения ситуации компания рассматривает возможность переноса производства в Бангладеш или Оман.

