Тарифи Трампа таки подіяли: друг Путіна Моді завдав небаченого удару по Росії

Після рішення адміністрації Дональда Трампа підняти тарифи на індійські товари до 50%, місцеві експортери, зокрема в текстильній галузі, змушені шукати нові ринки збуту. Найперспективнішим напрямком для них стала Європа, де наразі активно просувається ідея укладення угоди про вільну торгівлю між Індією та ЄС.

За даними Reuters, через жорсткі умови на американському ринку, індійські компанії почали надавати знижки своїм клієнтам у США. Водночас вони намагаються диверсифікувати постачання, адаптуючись до європейських стандартів — зокрема щодо хімічного складу, маркування продукції та етичного виробництва.

Один із експортерів з Мумбаї зазначив, що його компанія вже переорієнтовується на ринки Євросоюзу. За його словами, швидке підписання торговельної угоди з ЄС суттєво допоможе збільшити обсяги поставок до Європи. Переговори між Індією та Євросоюзом вже перебувають у фінальній фазі, і сторони планують завершити процес до кінця року.

ЄС наразі є найбільшим торговельним партнером Індії, з обсягом товарообігу $137,5 млрд за фінансовий рік, що завершився в березні 2024 року. Це майже на 90% більше, ніж десять років тому.

Втім, американські мита вже мають серйозні наслідки. Деякі індійські компанії, такі як Creative Group, яка експортує 89% своєї продукції до США, можуть скоротити до половини працівників. У разі подальшого погіршення ситуації компанія розглядає можливість перенесення виробництва до Бангладешу чи Оману.

