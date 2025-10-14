logo_ukra

Тарифи Трампа таки подіяли: друг Путіна Моді завдав небаченого удару по Росії
commentss НОВИНИ Всі новини

Тарифи Трампа таки подіяли: друг Путіна Моді завдав небаченого удару по Росії

Через мита США індійські експортери переорієнтовуються на Європу та шукають угоду з ЄС.

14 жовтня 2025, 12:10
Автор:
avatar

Клименко Елена

Після рішення адміністрації Дональда Трампа підняти тарифи на індійські товари до 50%, місцеві експортери, зокрема в текстильній галузі, змушені шукати нові ринки збуту. Найперспективнішим напрямком для них стала Європа, де наразі активно просувається ідея укладення угоди про вільну торгівлю між Індією та ЄС.

Тарифи Трампа таки подіяли: друг Путіна Моді завдав небаченого удару по Росії

Фото: з відкритих джерел

За даними Reuters, через жорсткі умови на американському ринку, індійські компанії почали надавати знижки своїм клієнтам у США. Водночас вони намагаються диверсифікувати постачання, адаптуючись до європейських стандартів — зокрема щодо хімічного складу, маркування продукції та етичного виробництва.

Один із експортерів з Мумбаї зазначив, що його компанія вже переорієнтовується на ринки Євросоюзу. За його словами, швидке підписання торговельної угоди з ЄС суттєво допоможе збільшити обсяги поставок до Європи. Переговори між Індією та Євросоюзом вже перебувають у фінальній фазі, і сторони планують завершити процес до кінця року.

ЄС наразі є найбільшим торговельним партнером Індії, з обсягом товарообігу $137,5 млрд за фінансовий рік, що завершився в березні 2024 року. Це майже на 90% більше, ніж десять років тому.

Втім, американські мита вже мають серйозні наслідки. Деякі індійські компанії, такі як Creative Group, яка експортує 89% своєї продукції до США, можуть скоротити до половини працівників. У разі подальшого погіршення ситуації компанія розглядає можливість перенесення виробництва до Бангладешу чи Оману.

Як вже писали "Коментарі", США, ймовірно, можуть надати Україні лише від 20 до 50 крилатих ракет Tomahawk, і така кількість навряд чи вплине на загальний хід війни. Про це повідомила Стейсі Петтіджон, директорка оборонної програми аналітичного центру "Центр нової американської безпеки", у коментарі для Financial Times.



