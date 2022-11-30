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Теракт в Афганистане. Есть убитые и многие раненые

В Афганистане в результате взрыва в религиозной семинарии погибли десятки студентов.

сегодня, 13:38
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Автор:

Slava Kot

По меньшей мере, 35 погибших и 30 раненых в результате теракта в городе Айбак на севере Афганистана. Взрыв произошел в школе изучения Корана при семинарии Медресе Аль-Джихад. Местные власти сообщили, что взрыв произошел во время послеобеденной молитвы. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Mehr News.

Теракт в Афганистане. Есть убитые и многие раненые

Взрывы в семинарии Афганистана. Фото: из открытых источников

Спикер МВД Талибана Абдул Нафи Такор подтвердил теракт в религиозной семинарии.

"Сегодня днем в религиозной семинарии в Айбаке, столице провинции Саманган, произошел взрыв, в результате которого около 10 студентов погибли, а еще несколько получили ранения", — заявили в МВД Талибана через несколько часов после теракта.

Информация о количестве жертв постоянно обновляется и по последним данным от Mehr News в результате теракта погибли 35 человека, подавляющее большинство это студенты религиозной семинарии Медресе Аль-Джихад.

Пока талибы закрыли место происшествия и не позволяют никому снимать. Местные жители сообщили, что перенос тел с места взрыва продолжается. Причина взрыва пока неизвестна, ни одна группировка не взяла на себя ответственность за него.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Парламентская ассамблея НАТО признала Россию страной, спонсируемой терроризмом. Кроме Ассамблеи Североатлантического союза, такое решение приняло еще несколько стран, включая Чехию.

Также "Комментарии" писали об Эммануэле Макроне, который объявил о завершении террористической операции французов в Африке. Операция шла сначала в Мали, но затем распространилась еще на несколько африканских стран. Террористическая операция французов под названием "Бархан" началась в 2014 году, в августе из африканской страны вышли французские военные, но официальное завершение состоялось только в ноябре.



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Источник: https://en.mehrnews.com/news/194319/At-least-35-killed-in-religious-school-blast-in-Afghanistan
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