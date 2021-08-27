Теракты в Афганистане и реакция США: как события могут отразиться на Украине

После серии терактов в Кабуле, унесшей жизни более 100 человек, включая американских военнослужащих, президент США Джо Байден выступил с речью, в котором пообещал, что ячейка "Исламского государства" ("ИГ в Хорасане"), якобы причастная к атаке, понесет наказание.

Теракты в Афганистане - фото из открытых источников

Причины и возможные последствия сложившейся ситуации, а также ее украинский ракурс для портала "Комментарии" проанализировали эксперты.

После поражения в Афганистане США надо будет обязательно продемонстрировать победу на внешнеполитической арене

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов называет теракты в Кабуле – следствием того, что в стране фактически воцарился хаос.

"Талибы не контролируют ситуацию, которая развивается по принципу: закон – тайга, медведь – хозяин. Было ясно, что разные радикальные группы, тот же ИГИЛ, попытаются вызвать хаос, чтобы проявить себя и выйти на переговоры с теми же талибами. Причем британская разведка МИ-6 за сутки предупредила, что есть высокая вероятность террористических атак в районе аэропорта. К сожалению, так и произошло, вот только атака была не одна, а жертв – очень много", – отмечает эксперт.

По его мнению, США, которые уже нашли "крайнего" (некое крыло ИГИЛ) нанесут ракетно-бомбовый удар по населенным пунктам, где якобы скрываются террористы.

"Тем самым американцы поставят "галочку", что они "жестко ответили, жестко наказали террористов". Но это, по сути, уже мишура, битье по хвостам. Суть же в том, что США не контролируют Афганистан, не смогли обеспечить порядок в районе аэропорта, в районе гостиниц, где размещались, в том числе, их граждане", – подчеркивает Олег Жданов.

По его мнению, создавшаяся ситуация может быть выгодной для Украины.

"Именно Украина сейчас представляет главную агломерацию США. И здесь американцам придется показывать свою политическую волю и всё остальное. Закрыв тему Афганистана (думаю, 31 августа, как и планировалось, объявят об окончании вывода войск и эвакуации гражданских), американцы уже с осени плотно займутся Украиной, – прогнозирует эксперт. – После поражения в Афганистане им надо будет обязательно продемонстрировать победу на внешнеполитической арене. Чтобы никто не сказал, что США как лидера уже нет. А потому уже в скором времени мы можем увидеть экономическое поглощение Украины представителями англосаксонского мира – США, Великобританией. Осенью может начаться масштабная приватизация украинских госпредприятий, пойдут сделки по продажи земли большими объемами. Уже на сегодня есть инсайдерская информация, что США хотят Укрзализныцю и ПриватБанк, а Великобритания – авиационную инфраструктуру и Ощадбанк. Плюс – идет строительство британцами двух военно-морских баз в Украине. Наш "пирог" начинают нарезать. И ситуация в Афганистане, похоже, ускорит этот процесс".

По мнению Олега Жданова, для нас это меньшее из зол. Он подчеркивает, что или нас поглощает Россия (и мы станем лишь очередным ее федеральным округом), или Запад в лице англо-саксонского клуба. И лучше для Украины, уверен эксперт, находиться под протекторатом США и Великобритании. Ведь если они войдут сюда со своими инвестициями и деньгами, то будут их защищать. В том числе от российской агрессии.

Новые теракты будут и в большом количестве

Политолог-международник Георгий Кухалейшвили прогнозирует, что после вывода военных США и их партнеров по коалиции из Афганистана, там будет противостояние между: талибами, захватившими власть; светской оппозицией во главе с местными политиками вроде Ахмада Масуда, представителя таджикской общины; ячейками террористических организаций, вроде ИГИЛ, которые считают "Талибан" отступниками и критикуют за прошлогодние договоренности с американцами.

"Потому новые теракты будут и в большом количестве. Афганистан останется очагом нестабильности", – уверяет эксперт.

Он напоминает, что в ответ на теракт в аэропорту в Кабуле администрация Байдена собирается нанести точечные авиаудары по инфраструктуре ИГИЛ.

"Хоть Байден и получил удар по репутации и его критикуют военные, до импичмента дело не дойдет. Байден сделал то, что хотело американское общество — завершил военную кампанию в Афганистане. Ну а то, что вывод войск превратился в хаос и трагедию — это уже следствие, – считает Георгий Кухалейшвили. – США уже переживали похожие события, когда американские военные уходили из Вьетнама в 70-х. Однако, поводом для ухода в отставку президента Ричарда Никсона стало не поражение на фронте, а нечестные манипуляции в ходе избирательной кампании, когда он баллотировался на второй срок".

По мнению политолога-международника, откладывание намеченного на 30-31 августа визита президента Украины Владимира Зеленского в США вполне возможно, если ситуация будет ухудшаться.

"Из-за терактов в Афганистане Байден отложил встречу с премьером Израиля Нафтали Беннетом, который уже в Вашингтоне. Они должны были встретиться в четверг, 27 августа", – отмечает Георгий Кухалейшвили.

Ранее издание "Комментарии" писало, что Германия завершила эвакуацию своих граждан из Афганистана.

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