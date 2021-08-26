Германия завершила эвакуацию своих граждан из Афганистана

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Ольга Чародий
Германия завершила процесс эвакуации своих граждан из
Афганистана. Последний самолет с немецкими военными и дипломатами вылетел из
аэропорта Кабула в Ташкент. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел
Германии Хайко Маас.
Афганистан (фото из открытых источников)
Последний рейс с немецкими гражданами вылетел из Кабула в
четверг, 26 августа. На борту самолета были военные с базы Бундесвера и
представители немецкого посольства. В общем Германия эвакуировали из
Афганистана более 5,3 тысячи мирных жителей и вийськових. Канцлер Германии
Ангела Меркель заявила, что в дальнейшем МИД будет пытаться забрать граждан,
попросят об эвакуации. В этом Германия ведет переговоры с талибами.
Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в Афганистане нет ни одного украинского самолёта, который бы находился в плену. Об этом он сказал на своём брифинге. "Да, самолёту угрожали, но данная проблема уже не актуальна. Сейчас не один украинский самолёт, который должен эвакуировать людей из Афганистана не находится ни в чьем плену", — сообщает глава МИД Украины. Также, он подтвердил, что всё под контролем. К слову, Дмитрий Кулеба объяснил, что это была одна из рабочих ситуаций и заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заявил, что никаких захватов не было.
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