Территориальное напряжение: Китай и Япония создадут горячую линию для обсуждения вопросов обороны

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Карина Ожерельева
Министры обороны Японии и Китая в понедельник, 27 декабря, договорились создать общую горячую линию связи до конца 2022 года. Об этом идет речь в пресс-релизе министерства обороны Японии на фоне напряженности между восточноазиатскими соседями. Об этом сообщает CNN.
Министр обороны Японии Нобуо Киши - фото из открытых источников
Министерство обороны Китая подтвердило соглашение о горячей линии в заявлении, не указав даты его реализации.
Соглашение, достигнутое во время двухчасовой видеоконференции между Нобуо Киши и Вэй Фэнхе, касается споров их стран по Тайваню и проблем в Восточном и Южно-Китайском морях.
Министры обсудили эти разногласия во время встречи, а также их конкурирующие претензии на безлюдную скалистую цепь островов в Восточно-Китайском море, контролируемую Японией, но на которую Китай претендует как на свою суверенную территорию.
Япония управляет островами, известными как Сэнкакус в Японии и Дяоюс в Китае с 1972 года, но напряженность вокруг цепи, находящейся в 1200 милях (1900 километров) юго-западнее Токио, кипит годами.
Китай все чаще отправляет правительственные корабли, включая суда береговой охраны, в цепь, которую Япония рассматривает как вызов своему международно признанному суверенитету над островами.
В заявлении после встречи Китай подтвердил свои претензии по поводу островов.
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