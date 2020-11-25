Токио ужесточает карантин из-за всплеска Covid-19

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Татьяна Лозовенко
В столице Японии настаивают на сокращении рабочего времени для баров и ресторанов и просят жителей оставаться дома как можно дольше на фоне всплеска случаев коронавируса, заявил в среду губернатор Токио.
Фото: из открытых источников
Вчера в Японии зарегистрировали 1 500 новых случаев заражения, 8 людей умерли.
Новое ограничение вступит в силу с субботы и продлится до 17 декабря. Койке, который выступал на заседании группы экспертов по мерам борьбы с коронавирусом, проведет пресс-конференцию сегодня.
Западный город Осака также просит бары и рестораны сократить часы работы, как отметил мэр Ичиро Мацуи.
Ранее "Комментарии" сообщали, что Шотландия ввела локдаун: пересечение границ стало незаконным с вечера 20 ноября по местному времени. Людям, живущим в закрытых зонах третьего или четвертого уровней, включая обширную местность в центральной Шотландии, также не разрешается покидать свои территории.
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