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Токио ужесточает карантин из-за всплеска Covid-19

Вчера в Японии зарегистрировали 1 500 новых случаев заражения, 8 людей умерли

сегодня, 11:10
Автор:

Татьяна Лозовенко

В столице Японии настаивают на сокращении рабочего времени для баров и ресторанов и просят жителей оставаться дома как можно дольше на фоне всплеска случаев коронавируса, заявил в среду губернатор Токио. 

Токио ужесточает карантин из-за всплеска Covid-19

Фото: из открытых источников

Вчера в Японии зарегистрировали 1 500 новых случаев заражения, 8 людей умерли. 

"Мы понимаем, что это станет большим бременем для владельцев бизнеса, но мы просим их понимания и сотрудничества", — сказал губернатор Юрико Койке, добавив, что предприятия будут иметь право на государственную денежную помощь после закрытия в 22:00. 

Новое ограничение вступит в силу с субботы и продлится до 17 декабря. Койке, который выступал на заседании группы экспертов по мерам борьбы с коронавирусом, проведет пресс-конференцию сегодня.

Западный город Осака также просит бары и рестораны сократить часы работы, как отметил мэр Ичиро Мацуи.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Шотландия ввела локдаун: пересечение границ стало незаконным с вечера 20 ноября по местному времени. Людям, живущим в закрытых зонах третьего или четвертого уровней, включая обширную местность в  центральной Шотландии, также не разрешается покидать свои территории. 




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Источник: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-japan/tokyo-urges-shorter-timings-for-bars-and-restaurants-in-virus-fight-idUSKBN28507M?il=0
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