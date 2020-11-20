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Главная Новости Мир Великобритания Шотландия вводит жесткий локдаун и тотальный запрет на пересечение границ
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Шотландия вводит жесткий локдаун и тотальный запрет на пересечение границ

С 18:00 в пятницу въезд в Шотландию или выезд из нее без уважительной причины запрещен

сегодня, 11:50
Автор:

Татьяна Лозовенко

Пересечение шотландской границы станет незаконным сегодня с 18:00 по местному времени в связи с новыми радикальными ограничениями, которые критики назвали глубоко ошибочными.

Шотландия вводит жесткий локдаун и тотальный запрет на пересечение границ

Фото: из открытых источников

С 18:00 в пятницу въезд в Шотландию или выезд из нее без уважительной причины запрещен, и любой, кого поймают на этом, может быть оштрафован на 60 фунтов стерлингов. Людям, живущим в закрытых зонах третьего или четвертого уровней, включая обширную местность в  центральной Шотландии, также не разрешается покидать свои территории. 

Ранее "Комментарии" сообщали, что акция протеста против карантинных ограничений в Ливерпуле переросла в насилие и столкновения с полицией. Двое были арестованы, еще 10 человек задержаны полицией во время демонстрации против изоляции. Протестующие прошлись колонной по центру города с лозунгом "Вы не заставите нас молчать". Менее чем за 24 часа до протеста полиция предупредила, что примет меры против любых лиц или предприятий, которые не соблюдают текущие ограничения и подвергают опасности других людей. 



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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-8967979/Entering-leaving-Scotland-rest-Britain-illegal.html
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