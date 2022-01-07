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Токио впервые за несколько лет засыпало снегом

6 января в Токио и близлежащих районах начался сильный снегопад

сегодня, 21:19
Автор:

Ольга Чародий
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Столица Японии впервые за четыре года столкнулась с серьезными снегопадами, из-за которых остановился обычный ритм жизни города и пострадали десятки человек. В сети показали, как выглядит Токио сейчас. 6 января в Токио и близлежащих районах начался сильный снегопад, который удивил горожан, поскольку последние 4 года здесь не было привычной для украинцев зимы, передает Радио MAXIMUM. Однако стихия не только превратила город в сказочный, но и причинила немало вреда.

Токио впервые за несколько лет засыпало снегом

Токио - фото из открытых источников

За последние сутки в Токио пришлось остановить почти все движение транспорта, а в больницах оказались 52 человека с травмами из-за непогоды. Также было отменено около 100 внутренних авиарейсов, а первая в мире высокоскоростная линия Токайдо-Синкансен работает в более медленном режиме. Хотя ненастье и серьезно усложнило жизнь японцев и путешественников, но они делятся заснеженными кадрами Токио в соцсетях.

Напомним, в Соединённых Штатах Америки снегопады помогли потушить лесные пожары. Об этом пишет издание "Голос Америки". Как стало известно, в американском штате Колорадо благодаря обильным осадкам прекратились лесные пожары. Масштабные возгорания обрушились на Колорадо в канун Нового года. Из-за засушливой осени пламени удалось быстро распространится на большие территории.  Огонь уничтожил сотни жилых домов. Как минимум семь человек получили ранения различной степени тяжести. Многие дома остались без электричества. 

В ночь на субботу в регион, где разбушевалась стихия, выпало большое количество снега. В некоторых местах высота снежного покрова достигала 15 сантиметров.  После смены погодных условий местные жители, которые были вынуждены покидать свои дома, вернулись, чтобы оценить ущерб, нанесённый стихией. 



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Источник: https://maximum.fm/tokio-vpershe-za-kilka-rokiv-zasipalo-snigom-video-z-socmerezh_n200408
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