Токио впервые за несколько лет засыпало снегом

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Ольга Чародий
Столица Японии впервые за четыре года столкнулась с серьезными снегопадами, из-за которых остановился обычный ритм жизни города и пострадали десятки человек. В сети показали, как выглядит Токио сейчас. 6 января в Токио и близлежащих районах начался сильный снегопад, который удивил горожан, поскольку последние 4 года здесь не было привычной для украинцев зимы, передает Радио MAXIMUM. Однако стихия не только превратила город в сказочный, но и причинила немало вреда.
Токио - фото из открытых источников
За последние сутки в Токио пришлось остановить почти все движение транспорта, а в больницах оказались 52 человека с травмами из-за непогоды. Также было отменено около 100 внутренних авиарейсов, а первая в мире высокоскоростная линия Токайдо-Синкансен работает в более медленном режиме. Хотя ненастье и серьезно усложнило жизнь японцев и путешественников, но они делятся заснеженными кадрами Токио в соцсетях.
Напомним, в Соединённых Штатах Америки снегопады помогли потушить лесные пожары. Об этом пишет издание "Голос Америки". Как стало известно, в американском штате Колорадо благодаря обильным осадкам прекратились лесные пожары. Масштабные возгорания обрушились на Колорадо в канун Нового года. Из-за засушливой осени пламени удалось быстро распространится на большие территории. Огонь уничтожил сотни жилых домов. Как минимум семь человек получили ранения различной степени тяжести. Многие дома остались без электричества.В ночь на субботу в регион, где разбушевалась стихия, выпало большое количество снега. В некоторых местах высота снежного покрова достигала 15 сантиметров. После смены погодных условий местные жители, которые были вынуждены покидать свои дома, вернулись, чтобы оценить ущерб, нанесённый стихией.
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