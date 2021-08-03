Турция вспыхнула с новой силой: местные жители бросились на помощь пожарным



















В Турции на юго-западе началась еще один сильный пожар в лесном районе Бейджилер. Из-за сильного ветра пламя быстро распространяется еще на несколько районов. Пожарные ликвидируют пожары, угрожающие населенным пунктам районов Бодрум и Милас прибрежной провинции Мугла. Об этом сообщает местное издание Hurriyet.

Пожар в Турции, фото Hurriyet

Некоторые дома, расположенные в зонах пожара, сейчас непригодны для жизни и использования, а некоторых местных жителей видели, как они спасали свой скот.

Только авторизованные автомобили допускаются в регион, где местные жители и пожарные работают бок о бок, чтобы локализовать пожар.



В районах Юкари-Мази и Ашагы-Мази густой дым и быстро меняющиеся направления ветра затрудняют тушение пожаров. Граждане -добровольци вместе с пожарными силами делают все возможное, чтобы предотвратить дальнейшее распространение огня на территории страны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Хорватии Зоран Миланович по телефону обсудили проблемы лесных пожаров в дополнение к двусторонним отношениям, сообщает Дирекция связи Турции.

Как известно, лесные пожары на юге Турции бушуют с середины прошлой недели и уже унесли жизни восьми человек. Общее количество очагов пожара достигало 112. Накануне турецкие власти эвакуировали туристов с пляжей на юго-западе страны, в том числе в курортном Бодруме.

Как ранее сообщало издание "Комментарии", что Турцию охватили лесные пожары, из-за которых пришлось эвакуировать местных жителей и туристов. Но по состоянию на 1 августа большинство пожаров удалось локализовать.





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