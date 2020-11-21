Сын Дональда Трампа заразился коронавирусом

Дональд Трамп-младший, старший сын президента Дональда Трампа, сдал положительный тест на коронавирус, сообщил CNN в пятницу пресс-секретарь.

Фото: CNN

"В начале недели у Дона был положительный результат, и с тех пор он находится в карантине в своей каюте", — сказал представитель. "У него пока нет никаких симптомов, и он следует всем медицинским рекомендациям по COVID-19".

Bloomberg первым сообщил о положительном результате Трампа-младшего.

Ранее "Комментарии" сообщали, что поскольку в провинции Онтарио (Канада) число подтвержденных случаев коронавируса превысило 100 000, премьер-министр региона Дуг Форд вводит локдаун в Торонто и Пиле. С утра понедельника города закроют на 28 дней. Правительство ограничивает посещение баров и ресторанов, но оставляет школы и детские сады открытыми. В магазинах разрешены только самовывоз или доставка. Общественные собрания на открытом воздухе ограничены максимум 10 людьми, включая свадьбы, похороны и религиозные службы.

Шотландия также вводит жесткий локдаун и тотальный запрет на пересечение границ. Людям, живущим в закрытых зонах третьего или четвертого уровней, включая обширную местность в центральной Шотландии, также не разрешается покидать свои территории.













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