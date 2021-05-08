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У двух львов выявили коронавирус: могут ли животные заразить людей

Зараженных коронавирусом животных отправили на изоляцию

сегодня, 19:37
Автор:

Татьяна Веремеева

Два льва в сафари-парке Этава в северном индийском штате Уттар-Прадеш дали положительный результат на COVID-19. Об этом пишет CNN.

У двух львов выявили коронавирус: могут ли животные заразить людей

Коронавирус у львов в Индии

Образцы были отправлены на испытания после того, как у обоих львов обнаружили высокую температуру. Власти штата отмечают, что животные во время болезни находились в стабильном состоянии и за их здоровьем регулярно следил.

Стоит отметить, что в начале этой недели заражение коронавирусом диагностировали у восьми львов в зоологическом парке Неру в Хайдарабаде.

Министерство окружающей среды, лесов и изменения климата Индии ранее заявило, что, основываясь на опыте с другими животными зоопарка, которые также дали положительный результат на COVID-19 по всему миру, нет никаких фактических доказательств того, что животные могут передавать эту болезнь людям в дальнейшем.

Сафари-парк Etawah был закрыт для посетителей из-за роста числа случаев COVID-19 по всему штату Уттар-Прадеш, где проживает 200 млн человек по данным переписи населения Индии 2011 года. По данным Университета Джона Хопкинса, в пятницу в самом густонаселенном штате страны было зафиксировано в среднем за семь дней 28 765 случаев заболевания.

Вторая волна коронавируса в Индии сильно ударила по ее крупным городам и густонаселенным штатамСлучаи заражения в столице, Нью-Дели, начали расти в конце марта, быстро ускоряясь в апреле и, по мере распространения вируса от штата к штату, другие части страны стали фиксировать всплеск случаев заражения коронавирусом.

Вторая по численности населения страна мира сообщила в субботу о самом высоком количестве смертей от коронавируса в течение суток – 4187, согласно данным, опубликованным министерством здравоохранения страны. Это первый случай, когда ежедневное число смертей превысило 4000, в результате чего общая цифра составила 238 270 человек.

В общем в Индии зафиксировали 401 078 новых случаев COVID-19 за сутки. Это третий день подряд, когда было зарегистрировано более 400 тыс. новых случаев заражения за сутки. Всего в стране зафиксировали 21 892 676 случаев заражения.

Напомним, украинские власти договорились о поставках гуманитарной помощи Индии на взаимовыгодных условиях.


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Источник: https://edition.cnn.com/2021/05/08/india/lions-positive-covid-19-india-intl/index.html
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