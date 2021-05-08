У двух львов выявили коронавирус: могут ли животные заразить людей

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Татьяна Веремеева
Два льва в сафари-парке Этава в северном индийском штате Уттар-Прадеш дали
положительный результат на COVID-19. Об этом пишет CNN.
Коронавирус у львов в Индии
Образцы были отправлены на испытания после того, как у обоих львов обнаружили
высокую температуру. Власти штата отмечают, что животные во время болезни
находились в стабильном состоянии и за их здоровьем регулярно следил.
Стоит отметить, что в начале этой недели заражение коронавирусом
диагностировали у восьми львов в зоологическом парке Неру в Хайдарабаде.
Министерство окружающей среды, лесов и изменения климата Индии ранее
заявило, что, основываясь на опыте с другими животными зоопарка, которые также
дали положительный результат на COVID-19 по всему миру, нет никаких фактических доказательств
того, что животные могут передавать эту болезнь людям в дальнейшем.
Сафари-парк Etawah был закрыт для
посетителей из-за роста числа случаев COVID-19 по всему штату
Уттар-Прадеш, где проживает 200 млн человек по данным переписи
населения Индии 2011 года.
В общем в Индии зафиксировали 401 078 новых случаев COVID-19 за сутки. Это третий день
подряд, когда было зарегистрировано более 400 тыс. новых случаев заражения за
сутки. Всего в стране зафиксировали 21 892 676 случаев заражения.
Напомним, украинские власти договорились о поставках гуманитарной
помощи Индии на взаимовыгодных условиях.
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