Северная Корея отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможной отправке в Россию до 50 тысяч дополнительных военнослужащих КНДР. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ина – Ким Йо Чон – отрицала такие планы и назвала украинскую оценку безосновательной.

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Как сообщает Reuters, высокопоставленная представительница правящей партии Северной Кореи заявила, что слова Зеленского якобы не имеют под собой оснований и выдумки. В то же время Ким Йо Чон традиционно возложила ответственность за продолжение войны на США и западные страны.

Представительница Пхеньяна также заявила, что политика Вашингтона по отношению к КНДР остается враждебной. По ее словам, даже несмотря на сокращение масштабов совместных военных учений США и Южной Кореи, американская сторона продолжает создавать, как утверждает Пхеньян, угрозу безопасности.

Ким Йо Чон отдельно упомянула об отношениях между Ким Чен Ином и Дональдом Трампом. Она заявила, что не располагает информацией о недавних контактах между лидерами двух стран. В то же время Трамп ранее говорил об полученном ответе от северокорейского лидера и положительно оценивал нынешние отношения.

Несмотря на отрицание новой волны отправления военных, военное сотрудничество Пхеньяна с Москвой уже имеет значительный масштаб. В 2024 году КНДР направила в Курскую область около 14 тысяч военнослужащих для поддержки российских сил.

Кроме того, Северная Корея поставляла России большие объемы боеприпасов, артиллерийских систем и баллистических ракет. Украина и западные страны неоднократно заявляли об углублении военного партнерства между Пхеньяном и Москвой.

Портал " Комментарии" уже писал , что днем 19 августа российские войска нанесли удар по Житомиру баражирующими боеприпасами "Бандероль". Воздушные силы ВСУ заранее предупреждали о движении воздушных целей этого типа в направлении города с севера.