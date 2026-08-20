У Кім Чен Ина різко відповіли на заяву Зеленського про нову допомогу Путіну

Північна Корея відреагувала на заяву президента України Володимира Зеленського про можливе відправлення до Росії до 50 тисяч додаткових військовослужбовців КНДР. Сестра лідера КНДР Кім Чен Ина — Кім Йо Чон — заперечила такі плани та назвала українську оцінку безпідставною.

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Як повідомляє Reuters, високопоставлена представниця правлячої партії Північної Кореї заявила, що слова Зеленського нібито не мають під собою підстав і є вигадкою. Водночас Кім Йо Чон традиційно поклала відповідальність за продовження війни на США та західні країни.

Представниця Пхеньяна також заявила, що політика Вашингтона щодо КНДР залишається ворожою. За її словами, навіть попри скорочення масштабів спільних військових навчань США та Південної Кореї, американська сторона продовжує створювати, як стверджує Пхеньян, загрозу для його безпеки.

Кім Йо Чон окремо згадала про відносини між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом. Вона заявила, що не має інформації про нещодавні контакти між лідерами двох країн. Водночас Трамп раніше говорив про отриману відповідь від північнокорейського лідера та позитивно оцінював нинішні відносини.

Попри заперечення щодо нової хвилі відправлення військових, військове співробітництво Пхеньяна з Москвою вже має значний масштаб. У 2024 році КНДР направила до Курської області близько 14 тисяч військовослужбовців для підтримки російських сил.

Крім того, Північна Корея постачала Росії значні обсяги боєприпасів, артилерійських систем та балістичних ракет. Україна та західні країни неодноразово заявляли про поглиблення військового партнерства між Пхеньяном і Москвою.

Портал "Коментарі" вже писав, що удень 19 серпня російські війська завдали удару по Житомиру баражуючими боєприпасами "Бандероль". Повітряні сили ЗСУ заздалегідь попереджали про рух повітряних цілей цього типу в напрямку міста з півночі.