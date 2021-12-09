Ученые из Гонконга опубликовали первую фотографию штамма Омикрон

Микрофотография нового штамма Covid-19 Омикрон ученые сделали благодаря электронному микроскопу. На снимке с большим приращением можно увидеть вирусный агрегат с шипами в виде короны.

Омикрон - фото из открытых источников

Снимок опубликовали на сайте университета Гонконга в двух версиях: при большом и малом разрешении. Ученые по медицинскому факультету фотографировали клетку (Vero E6) почки обезьяны после заражения Covid-19. Выделение Омикрона из клинических образцов поможет разработать вакцину против вируса. На кадре с малым увеличением видны повреждения клетки и набухшие везикулы, которые хранят и транспортируют питательные вещества. У них также появились вирусные частицы – на фотографии это черные точки в белых увеличенных частях клетки. При большом увеличении можно рассмотреть и сам вирус – частицу с шипами в форме короны.





Напомним, в эфире канала "Украина 24" Сергей Комиссаренко, глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при совете Нацбезопасности обороны Украины рассказал, почему Омикрон считают опасным и когда можно будет говорить о последствиях распространения этого штамма. По его словам, теоретически Омикрон опасен, потому что в нем обнаружили более 50 мутаций по сравнению с уханским вариантом. Среди этих мутаций более 30 влияют на шиповидный S-протеин, отвечающий за связывание вируса с клетками человека.

Именно против этого протеина разработаны все имеющиеся в мире вакцины. Конечно, м-РНК-вакцины легче "подстроить" под новые мутации вируса. Пока все вакцины разработаны против уханского варианта и насколько они эффективны против новых мутаций, еще не известно. Однако вакцины способны снизить летальность, поэтому следует вакцинироваться, отметил Комиссаренко.

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