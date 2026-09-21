Учёных заставляли пить чернила: зачем в Древнем Китае придумали странное наказание

Сегодня плохой почерк может стать поводом для шуток, но в Древнем Китае неразборчивое письмо иногда имело куда более неприятные последствия. Некоторые учёные и чиновники могли столкнуться с наказанием, которое современному человеку покажется совершенно невероятным: их заставляли пить чернила.

Учёный за каллиграфией в традиционном интерьере. Фото: ИИ

Наказание за плохое письмо

Первые письменные свидетельства о такой практике относятся к периоду Южных и Северных династий, который продолжался с 420 по 589 год. Особенно необычная норма была связана с экзаменами и оценкой почерка.

Согласно историческим записям, чиновники, чьи записи оказывались слишком неразборчивыми, могли быть наказаны употреблением чернил. В период династии Суй за плохой почерк полагалось выпить один шэн чернил.

Эта мера выглядит особенно суровой из-за количества. Один шэн в то время составлял примерно 600 мл. То есть речь шла не о символическом глотке, а о значительном объёме жидкости.

Позднее подобное наказание отменили. Это произошло после прихода к власти Ли Шиминя, второго императора династии Тан, известного под храмовым именем Тай-цзун.

Некоторые стали пить чернила добровольно

Однако история на этом не закончилась. Со временем употребление чернил получило уже другое значение. Некоторые китайские учёные добровольно пили их, поскольку верили, что это способно положительно повлиять на их литературные способности.

Так странная практика, первоначально связанная с наказанием за некачественный почерк, приобрела дополнительную культурную ассоциацию. Чернила были не просто рабочим материалом для письма, а частью интеллектуальной жизни образованных людей.

При этом древние чернила существенно отличались от современных. Их изготавливали из сажи, полученной при сжигании растений или животных масел, после чего смешивали с другими компонентами.

История показывает, насколько сильно представления о письме, образовании и наказании могли отличаться от современных. То, что сегодня воспринимается как обычная ошибка в почерке, когда-то могло обернуться весьма необычным испытанием.

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