Вчених змушували пити чорнило: навіщо у Стародавньому Китаї придумали дивне покарання

Сьогодні поганий почерк може стати приводом для жартів, але в Стародавньому Китаї нерозбірливе письмо іноді мало куди неприємніші наслідки. Деякі вчені та чиновники могли зіткнутися з покаранням, яке сучасній людині здасться абсолютно неймовірним: їх примушували пити чорнило.

Вчений за каліграфією в традиційному інтер'єрі. Фото: ШІ

Покарання за погане письмо

Перші письмові свідчення про таку практику відносяться до періоду Південних та Північних династій, який тривав з 420 по 589 рік. Особливо незвичайна норма була пов'язана з іспитами та оцінкою почерку.

Згідно з історичними записами, чиновники, чиї записи виявлялися надто нерозбірливими, могли бути покарані вживанням чорнила. У період династії Суй за поганий почерк належало випити один шен чорнила.

Цей захід виглядає особливо суворим через кількість. Один шен тоді становив приблизно 600 мл. Тобто йшлося не про символічний ковток, а про значний обсяг рідини.

Пізніше подібне покарання скасували. Це сталося після приходу до влади Лі Шиміня, другого імператора династії Тан, відомого під храмовим ім'ям Тай-цзун.

Деякі почали пити чорнило добровільно.

Проте історія на цьому не закінчилася. Згодом вживання чорнила набуло вже іншого значення. Деякі китайські вчені добровільно пили його, оскільки вірили, що це може позитивно вплинути на їхні літературні здібності.

Так дивна практика, спочатку пов'язана з покаранням за неякісний почерк, набула додаткової культурної асоціації. Чорнило було не просто робочим матеріалом для письма, а частиною інтелектуального життя освічених людей.

При цьому стародавнє чорнило суттєво відрізнялося від сучасного. Його виготовляли із сажі, отриманої при спалюванні рослин або тваринних олій, після чого змішували з іншими компонентами.

Історія показує, наскільки сильно уявлення про письмо, освіту та покарання могли відрізнятися від сучасних. Те, що сьогодні сприймається як звичайна помилка у почерку, колись могло обернутися вельми незвичайним випробуванням.

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