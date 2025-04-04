Удар пошлин Трампа: в какой стране акции банков первыми начали лететь в пропасть

Японские банки оказались в весьма незавидном положении, а акции по всему миру продолжили распродажу после введения президентом США Дональдом Трампом масштабных пошлин. Об этом сообщает Reuters.

Япония. Фото: из открытых источников

В материале говорится, ажиотажный спрос на японские государственные облигации (JGB) привел к тому, что их доходность снизилась до самого большого недельного падения за последние три десятилетия, поскольку волнение о рецессии превратилось в маниакальное стремление к безопасности.

В Азии зафиксировано много красного цвета на фондовых рынках, даже когда рынки Китая, Гонконга и Тайваня были закрыты на выходные, а индексы в Токио оказались среди самых больших потерь.

Индекс Nikkei снизился более, чем на 4% и был настроен на недельное падение, близкое к 10%, что стало самым резким падением за последние пять лет.

Разгром возглавили банковские акции, поскольку влияние тарифов Трампа и их потенциальный вред для экономического роста разжег спекуляции о том, что Банку Японии, возможно, придется отложить повышение процентных ставок.

Банковский индекс (.IBNKS.T) и вовсе снизился на 11%.

"Банки в Японии оказались под перекрестным огнем ослабевающих ожиданий повышения ставок, что совпадает с тем, что рынок смирился с увеличением шансов на глобальную рецессию", — заявил управляющий хедж-фондом для особых ситуаций в Азии в Pictet Asset Management Джон Витар.

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