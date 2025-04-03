Что на самом деле задумал Трамп, начав торговую войну: почему это шанс для Украины

Объявленные сегодня президентом США Дональдом Трампом тарифы для торговых партнеров Штатов по всему миру варьируются от 10% до 49% на импортные товары. Самые высокие американские тарифы за столетие вызвали беспокойство и растерянность мировых лидеров. Так Китай призывает США немедленно отменить тарифы, обещая отомстить. ЕС говорит, что готов принять ответные меры. Что касается Украины, то, как и для многих стран, был введен тариф с минимальной ставкой в 10%. С какой именно пошлиной столкнутся страны? Что изменится именно для Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Украина может экспортировать часть продукции ЕС в США

Экономический эксперт Даниил Монин отметил, что пока что точно непонятно, будут ли распространятся пошлины на услуги или нет, но на товары очевидно точно будут.

"Считаю, что для Украины, у которой ставка 10% — это шанс для того, чтобы экспортировать часть продукции ЕС в США или создать здесь часть производств последнего передела для экспорта в США, поскольку у ЕС ставка 20%", — отметил эксперт.

Что касается американцев, то, по словам Даниила Монина, импортные товары для них точно станут дороже и это будет стимулировать инфляцию +1-2% внутри США и минимизацию импорта из других стран.

Welcome в новую эпоху революционных перемен в глобальной торговле

Экономист, член общества финансовых аналитиков, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран отметил, что США в качестве эмитента основной резервной валюты мира (доллара) несет на себе тяготы этого статуса, который назвали парадоксом Триффина. Из-за спроса на доллары со стороны большинства центральных банков мира как на резервную валюту США имели с 1960 года хронический отрицательный торговый баланс, приведший к деиндустриализации США. Со временем доля США в мировом ВВП заметно упала, и удерживать мировое лидерство на рынке валют стало труднее. Один из инструментов преодоления разрушительного действия на экономику США парадокса Триффина – это начало торговой войны с целью изменения договоренностей между торговыми партнерами.

"Следующий шаг администрации Трампа – это изменение торговых соглашений в пользу США. Если изменения баланса торговых тарифов между США и торговыми партнерами пойдут медленно, то тем, для кого пошлины больше, предложат купить "входной билет" на внутренний рынок США. Насколько мне известно, рассматривают 2 варианта "входного билета": покупка Казначейских облигаций США на долгий срок с нулевой ставкой и (или) взыскание комиссии при выплатах по правительственным бумагам в портфелях центральных банков, владеющих правительственными долговыми бумагами США", – отметил Виталий Шапран.

По его словам, команда Трампа в последний месяц очень активно пыталась вести войну не со всем миром, а выборочно. Этот вариант оказался результативным, но очень медленным. Эксперт напоминает, что в США осталось чуть больше года до промежуточных выборов. Потому времени у новой администрации не так много. Для устранения влияния парадокса Триффина выбрали революционное развитие событий, предусматривающее развязывание глобальной торговой войны и охлаждение мировой экономики с повышением риска глобального кризиса.

"Развивающиеся рынки на глобальную рецессию реагируют более остро. Условно при падении ВВП в США на 1% ВВП КНР может упасть и на 5%. Поэтому сам факт введения Трампом тарифов должен обеспокоить торговых партнеров США, которые до этого уклонялись от переговоров. Помните как 2-3 недели назад Канада и Мексика кичились, что введение тарифов против них будет иметь зеркальный ответ? Теперь от пересмотра договоренностей с США укрыться мало кому удастся из-за риска глобальной рецессии. Меседж администрации Трампа примерно таков: "либо мы садимся за стол переговоров, либо будет глобальный кризис", — отметил Виталий Шапран.

Что касается ситуации с Украиной, экономист говорит, что Украина получила базовую ставку пошлины в 10%, что подчеркивает правдивость комментариев из Офиса президента, что отношения с США нормализованы. Нельзя анализировать и слушать, что говорит Трамп об Украине, нужно воспринимать только действия, так что 10% пошлины – это успех для Украины.

"Украинский экспорт в США в 2024 году составлял 874 млн долларов, из которых 42% приходилось на чугун. В целом доля экспорта в США в нашем экспорте составила чуть более 2% в 2024 году. 42% нашего экспорта в США – это, скорее всего, экспорт ArcelorMittal, который поставляет чугун из Украины своим предприятиям и партнерам в США — Cleveland-Cliffs. Потому маловероятно, что тариф в 10% повлияет на объемы нашего экспорта. Украине не стоит затягивать с подписанием ресурсного соглашения с США, нужно форсировать отстаивание национальных интересов и включить в соглашение нулевой тариф для всего украинского экспорта, который будет действовать на все время этого соглашения. Доступ на внутренний рынок США в обмен на доступ к украинским ресурсам является логичным шагом обеих сторон. Искренне надеюсь, что президент Зеленский присмотрится к агрессивной, но разумной экономической политике, проводимой президентом США в интересах США, и в конце концов через месяц-два мы будем иметь сильный финансово-экономический блок, который будет отстаивать национальные интересы, как сегодня это делает правительство США для своей страны", – подытожил собеседник портала.

Читайте на портале "Комментарии" — подарок Путину: в Белом доме разъяснили, почему Трамп не включил в список пошлин РФ.



