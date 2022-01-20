Угрозы "огня и ярости": почему Северная Корея снова возобновила ядерные и ракетные испытания

Северная Корея усилит свою оборону против Соединенных Штатов и рассмотрит возможность восстановления "всех временно приостановленных мер". Такое заявление сделало в четверг, 20 января, государственное информационное агентство KCNA, очевидно, ссылаясь на мораторий на испытания ядерного оружия и ракеты большой дальности. Об этом сообщает Reuters.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын принимает участие в заседании политбюро правящей Трудовой партии в Пхеньяне - Reuters

Напряжение растет из-за недавней серии ракетных испытаний Северной Кореи. Толчок США к новым санкциям сопровождался горячей реакцией Пхеньяна, что привело к возвращению к периоду так называемых угроз "огня и ярости" 2017 года.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын созвал в среду, 19 января, заседание мощного политбюро правящей Рабочей партии, чтобы обсудить "важные политические вопросы", включая контрмеры против "вражеской" политики США, сообщает официальное информационное агентство KCNA.

Политбюро распорядилось "немедленно рассмотреть вопрос о возобновлении всех временно приостановленных мер".

Враждебность и угрозы Вашингтона "достигли пределы опасности", говорится в отчете, ссылаясь на совместные военные учения США и Южной Кореи, развертывание в регионе современного стратегического оружия США и внедрение независимых санкций и санкций ООН.

"Мы должны более тщательно подготовиться к долговременной конфронтации с империалистами США", – подытожило политбюро.

Предупреждение Северной Кореи прозвучало за несколько часов до того, как Совет Безопасности Организации Объединенных Наций должен был созвать заседания за закрытыми дверями для обсуждения недавних ракетных испытаний по просьбе Соединенных Штатов и нескольких других стран.

Президент Джо Байден не упомянул Северную Корею во время почти двухчасовой пресс-конференции в среду, 19 января, которая состоялась по случаю его первого года пребывания в должности.

На вопрос, как отреагируют Соединенные Штаты, если Северная Корея возобновит МБР и ядерные испытания, представитель Совета национальной безопасности Белого дома отказался "прибегать к гипотезам", но сказал, что ее целью остается полная денуклеаризация Корейского полуострова.

"Мы остаемся готовы к серьезной и длительной дипломатии", — сказал спикер, добавив, что Вашингтон продолжит свои усилия в координации с международным сообществом, чтобы предотвратить продвижение вооруженных программ Северной Кореи.

Министерство обороны Южной Кореи заявило, что следит за зимними учениями Северной Кореи, сохраняя при этом состояние готовности, назвав недавние испытания ракет "серьезной угрозой".

Министерство объединения, которое занимается межкорейскими связями, заявило, что полуостров не должен возвращаться в конфронтационное прошлое, а диалог и дипломатия – единственный путь вперед.

Как сообщали ранее "Комментарии", Северная Корея запустила ракету в ответ на санкции США.

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