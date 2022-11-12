logo

BTC/USD

16741.92

ETH/USD

1256.88

LTC/USD

58.12

USD/UAH

40.30

EUR/UAH

40.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Азия Украина получит оружие от неожиданного союзника
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина получит оружие от неожиданного союзника

Пентагон планирует закупить более 100 тысяч снарядов для отправки в Украину в Южной Корее.

12 ноября 2022, 17:39 comments7390
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Министерство обороны Южной Кореи объявило о переговорах по поставкам оружия для США, которые планируют передать его Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters .

Украина получит оружие от неожиданного союзника

Снаряд 155 мм, которые, возможно, получит Украина от Южной Кореи. Фото: из открытых источников

Владимир Путин высказался критически в сторону Южной Кореи, если начнет поставлять оружие Украине. Президент России обещал разорвать двусторонние отношения с Южной Кореей. Кроме того, корейцы тоже не хотят портить отношения с российским лидером, ведь соседняя КНДР является союзником Путина. В октябре президент Южной Кореи Юн Сук Йоль заявил, что Сеул не поставлял Украине ни одно оружие.

По данным Минобороны Южной Кореи, позиция страны по неоказанию военной помощи Украине не изменилась.

"Чтобы восполнить дефицит запасов 155 мм боеприпасов в США, между Вашингтоном и корейскими компаниями ведутся переговоры по экспорту боеприпасов. Это делается на основе предположения, что США являются конечным потребителем", — сообщают официальные представители из Сеула.

Несмотря на такие заявления со стороны Южной Кореи, американские СМИ сообщают со ссылкой на анонимного чиновника, что США закупят 100 тыс. артиллерийских снарядов 155 калибра для отправки в Украину. Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к властям Южной Кореи с просьбой предоставить оружие.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Джо Байден выступил на климатическом саммите с речью , вспомнившей войну в Украине и раскритиковавшей Российскую Федерацию.

Также "Комментарии" сообщали о невероятной давке в Сеуле в результате которой погибли более 150 человек . Трагическое событие произошло во время массового празднования Гэлловина.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/skorea-says-us-will-be-end-user-ammunition-after-report-weapons-ukraine-2022-11-11/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!