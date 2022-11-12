Украина получит оружие от неожиданного союзника

Министерство обороны Южной Кореи объявило о переговорах по поставкам оружия для США, которые планируют передать его Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters .

Снаряд 155 мм, которые, возможно, получит Украина от Южной Кореи. Фото: из открытых источников

Владимир Путин высказался критически в сторону Южной Кореи, если начнет поставлять оружие Украине. Президент России обещал разорвать двусторонние отношения с Южной Кореей. Кроме того, корейцы тоже не хотят портить отношения с российским лидером, ведь соседняя КНДР является союзником Путина. В октябре президент Южной Кореи Юн Сук Йоль заявил, что Сеул не поставлял Украине ни одно оружие.

По данным Минобороны Южной Кореи, позиция страны по неоказанию военной помощи Украине не изменилась.

"Чтобы восполнить дефицит запасов 155 мм боеприпасов в США, между Вашингтоном и корейскими компаниями ведутся переговоры по экспорту боеприпасов. Это делается на основе предположения, что США являются конечным потребителем", — сообщают официальные представители из Сеула.

Несмотря на такие заявления со стороны Южной Кореи, американские СМИ сообщают со ссылкой на анонимного чиновника, что США закупят 100 тыс. артиллерийских снарядов 155 калибра для отправки в Украину. Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к властям Южной Кореи с просьбой предоставить оружие.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Джо Байден выступил на климатическом саммите с речью , вспомнившей войну в Украине и раскритиковавшей Российскую Федерацию.

Также "Комментарии" сообщали о невероятной давке в Сеуле в результате которой погибли более 150 человек . Трагическое событие произошло во время массового празднования Гэлловина.

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