Президент Узбекистана Касим-Жомарт Токаев заявил, что Россия "непобедимая" страна в военном плане, а Украина потеряла "хороший шанс" на мирные переговоры с РФ для окончания войны. Однако, по словам Токаева, мирное окончание войны в Украине возможно.



Президент Узбекистана Касим-Жомарт Токаев. Фото из открытых источников

Канцлер Германии Олаф Шольц встретился в Казахстане с лидером страны Касим-Жомартом Токаевым. Во время встречи Токаев по просьбе Шольца высказался по поводу войны в Украине. Президент Узбекистана призвал уменьшить эскалацию в войне.

"Фактом является то, что в военном плане Россия непобедима. Дальнейшая эскалация войны приведет к непоправимым последствиям для всего человечества и прежде всего для всех стран, непосредственно вовлеченных в российско-украинский конфликт", — сказал Токаев.

Подобно нарративам пропаганды Кремля Касим-Жомарт Токаев высказался о мирных переговорах в Стамбуле, указав, что это был хороший шанс на мир и призвал обратить внимание на бразильско-китайскую "мирную инициативу".

"К сожалению, хороший шанс на достижение хотя бы перемирия был упущен с отказом заключить Стамбульское соглашение. Но возможность для достижения мира по-прежнему существует... На наш взгляд, мирный план Китая и Бразилии заслуживает поддержки", — сказал президент. Узбекистан.

Также Токаев заявил, что "в Казахстане с неподдельной симпатией относятся к украинскому народу". По его словам, между Киевом и Астаной никогда не было споров, а посольство Казахстана продолжает работать в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как российская пропаганда использует переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Также "Комментарии" писали, что Владимир Зеленский подверг резкой критике бразильско-китайский "мирный план".