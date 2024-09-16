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Украина упустила "хороший шанс" для окончания войны: в Узбекистане сделали заявление о мирных переговорах

Президент Узбекистана Касим-Жомарт Токаев назвал Россию непобедимой и поддержал бразильско-китайский мирный план.

сегодня, 14:02
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Slava Kot

Президент Узбекистана Касим-Жомарт Токаев заявил, что Россия "непобедимая" страна в военном плане, а Украина потеряла "хороший шанс" на мирные переговоры с РФ для окончания войны. Однако, по словам Токаева, мирное окончание войны в Украине возможно.

Украина упустила "хороший шанс" для окончания войны: в Узбекистане сделали заявление о мирных переговорах

Президент Узбекистана Касим-Жомарт Токаев. Фото из открытых источников

Канцлер Германии Олаф Шольц встретился в Казахстане с лидером страны Касим-Жомартом Токаевым. Во время встречи Токаев по просьбе Шольца высказался по поводу войны в Украине. Президент Узбекистана призвал уменьшить эскалацию в войне.

"Фактом является то, что в военном плане Россия непобедима. Дальнейшая эскалация войны приведет к непоправимым последствиям для всего человечества и прежде всего для всех стран, непосредственно вовлеченных в российско-украинский конфликт", — сказал Токаев.

Подобно нарративам пропаганды Кремля Касим-Жомарт Токаев высказался о мирных переговорах в Стамбуле, указав, что это был хороший шанс на мир и призвал обратить внимание на бразильско-китайскую "мирную инициативу".

"К сожалению, хороший шанс на достижение хотя бы перемирия был упущен с отказом заключить Стамбульское соглашение. Но возможность для достижения мира по-прежнему существует... На наш взгляд, мирный план Китая и Бразилии заслуживает поддержки", — сказал президент. Узбекистан.

Также Токаев заявил, что "в Казахстане с неподдельной симпатией относятся к украинскому народу". По его словам, между Киевом и Астаной никогда не было споров, а посольство Казахстана продолжает работать в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как российская пропаганда использует переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Также "Комментарии" писали, что Владимир Зеленский подверг резкой критике бразильско-китайский "мирный план".



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Источник: https://ulysmedia.kz/news/37945-v-voennom-otnoshenii-rossiia-nepobedima-tokaev-vyskazalsia-o-voine-v-ukraine/
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