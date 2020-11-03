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Главная Новости Мир Азия Умный ход: в Индонезии разрешили оплачивать учебу кокосами
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Умный ход: в Индонезии разрешили оплачивать учебу кокосами

Таким образом, студенты получат ценный опыт

сегодня, 17:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Пандемия коронавируса, которая в этом году всколыхнула весь мир, повлияла практически на все сферы деятельности, в том числе и образовательную. Но представители туристической академии Venus One, расположенной на острове Бали, утвердили необычное нововведение для студентов. 

Умный ход: в Индонезии разрешили оплачивать учебу кокосами

Учитывая то, что у многих людей затрудненное финансовое положение, в связи с пандемией, студентам предложили оплачивать учебу кокосами и листьями моринги, из которых в академии будут производить масло, мыло, а потом выставлять их на продажу. Не плохой ход, не правда ли?

В академии отметили, что таким образом студентов будут учить правильно использовать ресурсы, которые нам дает природа. А когда коронавирус пойдет на спад и мир начнет возвращаться в привычное русло, тогда у них будет за плечами огромный интересный опыт, благодаря которому их нельзя будет называть "обычными работниками".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что фотограф обнаружил в Индонезии племя людей с аномально синими глазами. Оказалось, они болеют редким заболеванием. 


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Источник: https://thebalisun.com/college-students-at-university-in-bali-permitted-to-pay-their-tuition-with-coconuts/
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