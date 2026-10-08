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Уснуть и получить 14 тысяч долларов: в Японии провели самые странные соревнования года

Участники должны были поскорее заснуть и продемонстрировать самый качественный отдых

8 октября 2026, 00:59
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Сергій Кречмаровський

В Японии сон превратили в необычное состязание с денежным призом. В Токио десятки участников легли на удобные матрасы, чтобы выяснить, кто сможет быстрее всего заснуть. Победителю за столь необычный результат пообещали более 2 млн иен, или около 14 тысяч долларов.

Уснуть и получить 14 тысяч долларов: в Японии провели самые странные соревнования года

Иллюстративное фото: сон и отдых стали основой необычного соревнования в Японии. Автор: sweetlouise / Pixabay.

Конкурс получил название Matt Race и был организован компанией Koala Sleep Japan, специализирующейся на матрасах. Участникам разрешили спать до 90 минут, а специальные устройства отслеживали их состояние во время отдыха. Победителя определяли по тому, насколько быстро человек заснул и насколько качественным был его сон.

Соревнования по сну

На первый взгляд конкурс выглядел почти как обычный отдых. Участники лежали на матрасах в затемнённом помещении, а некоторые даже обнимали мягкие игрушки. В то же время на их головах были установлены мониторы, которые помогали оценивать сон.

Организаторы объяснили, что таким необычным форматом хотели привлечь внимание к проблеме недосыпа. Япония известна длительным рабочим днём, значительными затратами времени на дорогу и насыщенным ритмом жизни, поэтому жители страны нередко жертвуют сном.

Сон ради денег

По данным OECD, в 2021 году жители Японии в среднем спали всего 7 часов 24 минуты в сутки. Это был самый низкий показатель среди стран организации, представленных в наборе данных.

Победительницей конкурса стала участница, известная под псевдонимом Suimii. Она призналась, что полученные деньги планирует потратить на переезд, а также приобрести новую кровать. По её словам, она мечтает о кровати "как у принцессы".

Один из участников после завершения соревнования пошутил, что всё закончилось настолько быстро, что ему даже хотелось поспать подольше. Организаторы надеются, что необычный конкурс заставит людей задуматься о важности полноценного отдыха.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, как 18 тысяч долларов нашли в мусорном пакете: невероятная находка получила неожиданный финал



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Источник: https://gulfnews.com/world/asia/sleep-deprived-japan-turns-catching-the-perfect-nap-into-a-competition-1.500700193
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