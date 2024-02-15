Узбекистан присоединится к санкциям против РФ: подробности

К финансовым антироссийским санкциям государств Запада, фигурантами которых уже стали более 11 тысяч людей и компаний, присоединится Узбекистан.

Узбекистан выступил против России. Фото из открытых источников

Как сообщает издание The Moscow Times, парламент Узбекистана в первом чтении принял законопроект, запретивший банковские операции на территории страны для подсанкционных физических и юридических лиц.

Отмечается, что власти страны решили поддержать соответствующую инициативу из-за рисков применения вторичных санкций против Узбекистана.

Узбекские парламентарии готовили законопроект с учетом опыта Чехии, Латвии и Эстонии. Документ наделяет дополнительными полномочиями национальный Центробанк, что позволит повысить эффективность системы санкционного комплаенса в банковском секторе Узбекистана.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что страны Балтии построят более тысячи бетонных бункеров на границах с Россией и Беларусью. Линия обороны стран Балтии будет включать противотанковые мины, рвы, колючую проволоку и так называемые "зубы дракона", а рядом будут размещены склады со снарядами. Строительство оборонных сооружений планируется начать в январе 2025 года.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что защищать Украину — обязанность каждого гражданина, а потому мобилизация осужденных должна происходить по общим правилам, а не на добровольной основе, считает Минюст. Министр юстиции отметил, что новый законопроект об усилении мобилизации, за который парламентарии проголосовали в первом чтении, предусматривает добровольное привлечение осужденных граждан в ряды украинской армии.