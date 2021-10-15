В Афганистане произошел теракт во время пятничного намаза: что известно о ситуации

В одном из городов Афганистана, в провинции Кандагар, произошел теракт с большим количеством жертв. Об этом сообщает Укринформ.



Число жертв от пятничного взрыва растет, фото Murteza Khaliqi

В пятницу, 15 октября, во время утреннего намаза террористы-смертники подорвали себя в мечети Имама Баргах. Известно о 32 погибших и 53 раненых людях. Такие данные предоставили медики иностранным СМИ.



К этой мечети ходят молиться шииты. Мечеть находится в полицейском округе. По словам очевидцев теракта, в помещении произошло три взрыва подряд.



Пока никто не взял на себя ответственность за этот теракт. Такой же взрыв произошел на прошлой неделе в Кундузе. Тогда также прогремели взрывы в мечети. Теракт унес жизни 50 человек, ранения получили 150 человек.

Напомним, что это уже не первый теракт в стране за последние месяцы. Ранее был взрыв в религиозной школе, в медресе Мазхар аль-Улюм, что находится в афганской провинции Хост. Тогда погибли семь человек.

В результате взрыва в столице на церемонии прощания с матерью Забихулла Муджахида, представителя движения "Талибан", погибли два человека, несколько человек получили ранения.



Как сообщал портал "Комментарии", в Афганистане вывешивают на улицах тела людей. Четыре тела принесли на площадь полицейские. Одно из них подвесили в сводный крана, который припарковали на городской площади в западном городе Герат. По информации представителей движения "Талибан", убитые оказали сопротивление полиции.

Также мы писали, что в Афганистане преступники, которых выпустили из тюрьмы, преследуют женщин. Более 200 женщин получали угрозы. Их дома, где они раньше жили, посещали талибы. Те, в свою очередь, от преследований открещиваются.

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