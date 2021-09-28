В Афганистане талибы запретили девушкам получать высшее образование

Талибы запретили в Афганистане женщинам работать преподавателями в университете Кабула, а девушкам учиться там. Об этом сообщает CNN.

Женщинам запретили учится и преподавать в столичном вузе, фото Getty Images

Нового ректора университета в Кабуле Мухаммада Ашрафа Гайрата назначили недавно. Мухаммад Гайрат заявил, что временно запрещено девушкам учиться в заведении, а женщинам преподавать там дисциплины. По его словам, в кабинетах должны обустроить занавесы, за которыми будут сидеть девушки-студентки. Пока что руководство университета работает над нововведениями, которые позволят женщинам получать высшее образование.

Поскольку в заведении нет достаточного количества женщин-преподавателей, чтобы они читали лекции студенткам, то администрация заведения будет решать как правильно согласно исламу организовать учебный процесс. Среди вариантов решения проблемы — привлечение технологий для обучения девушек. Кроме того, студенток обяжут носить хиджабы.



Гайрат опроверг заявления, что он не компетентен для такой должности и заявил, что считает себя полностью квалифицированным для того, чтобы занять пост ректора. Цель нового ректора сделать Кабульский университет научным центром для всех мусульман.

Ранее исполняющий обязанности министра высшего образования Афганистана Абдул Баки Хаккани заявлял, что будет пересмотрена учебная программа в университете. Также в школах девочки будут учиться отдельно от мальчиков. Речь идет о начальных и средних классах.

В Афганистане закрыли министерство по делам женщин, вместо него будет действовать министерство по пропаганде добродетели и предотвращению пороков. Также сообщается, что руководство нового министерства образования Афганистана призвало учеников и учителей мужского пола вернуться к обучению в средней школе. Таким образом девушкам не позволят продолжать учебу.

Как сообщал портал "Комментарии", столицу Афганистана могут оставить без воды.









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