В Афганистане вывешивают на улицах тела людей

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Козлова Альбіна
В одном из городов Афганистана на улице вывесили трупы убитых людей. Происшествие случилось в субботу 25 сентября. Об этом сообщает APnews
Жители города собрались на площади, фото APNEWS
Четыре тела принесли на площадь полицейские. Одно из них подвесили к подьемному крану, который припарковали на городской площади в западном городе Герат.
По информации представителей движения "Талибан", убитые сопротивлялись полиции. Мужчины похитили отца с сыном и отстреливались от правоохранителей. Во время перестрелки они были убиты. Нападавшие ранили талиба и местного жителя.
Цель "выставки" — наглядность наказания для преступников, если они будут совершать насильственные действия. На прошлой неделе представитель "Талибана" рассказал в интервью, что власть в Афганистане возвращает наказания, которые наносят физические увечия, и казни для тех, кто будет нарушать законы. По его словам, они будут следовать исламу и откорректируют законодательство в соответствии с Кораном. Кстати, физические наказания применялись в стране последний раз в прошлом веке.
Государственный департамент США осуждает такие наказания, нарушающие права человека, там убеждены, что за такие нарушения нужно наказывать виновных.
Также мы писали, что Главный банк Афганистана, который работает под контролем новой власти, информирует, что в бывших афганских чиновников конфисковано более 12 миллионов долларов, это накопленные ими средства и золото. Учреждение отняло у них эти деньги.
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