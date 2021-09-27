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В Афганистане вывешивают на улицах тела людей

Убитые погибли во время перестрелки с полицией

сегодня, 14:55
Автор:

Козлова Альбіна

В одном из городов Афганистана на улице вывесили трупы убитых людей. Происшествие случилось в субботу 25 сентября. Об этом сообщает APnews

В Афганистане вывешивают на улицах тела людей

Жители города собрались на площади, фото APNEWS

Четыре тела принесли на площадь полицейские. Одно из них подвесили к подьемному крану, который припарковали на городской площади в западном городе Герат.

По информации представителей движения "Талибан", убитые сопротивлялись полиции. Мужчины похитили отца с сыном и отстреливались от правоохранителей. Во время перестрелки они были убиты. Нападавшие ранили талиба и местного жителя.

Цель "выставки" — наглядность наказания для преступников, если они будут совершать насильственные действия. На прошлой неделе представитель "Талибана" рассказал в интервью, что власть в Афганистане возвращает наказания, которые наносят физические увечия, и казни для тех, кто будет нарушать законы. По его словам, они будут следовать исламу и откорректируют законодательство в соответствии с Кораном. Кстати, физические наказания применялись в стране последний раз в прошлом веке.

Государственный департамент США осуждает такие наказания, нарушающие права человека, там убеждены, что за такие нарушения нужно наказывать виновных.

Как сообщал портал "Комментарии", в оккупированном Крыму российские десантники проведут масштабные учения. Учения будут проходить на полигоне Опук в оккупированном Крыму. Российское Минобороны задействует около 2 тысяч военнослужащих, более 100 единиц боевой и специальной техники.

Также мы писали, что Главный банк Афганистана, который работает под контролем новой власти, информирует, что в бывших афганских чиновников конфисковано более 12 миллионов долларов, это накопленные ими средства и золото. Учреждение отняло у них эти деньги.

В Афганистане вывешивают на улицах тела людей - фото 2
В Афганистане вывешивают на улицах тела людей - фото 3
В Афганистане вывешивают на улицах тела людей - фото 4
В Афганистане вывешивают на улицах тела людей - фото 5
В Афганистане вывешивают на улицах тела людей - фото 6


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Источник: https://apnews.com/article/afghanistan-taliban-c328e5e060d5fe7dfdc1f348b7dce10a
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