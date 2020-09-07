kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 07.09.2020

BTC/USD

10093.81

ETH/USD

342.84

LTC/USD

47.75

НБУ 07.09.2020

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

32.90

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Азия В Бангладеш в результате взрыва кондиционеров в мечети погибли более 20 человек
commentss НОВОСТИ Все новости

В Бангладеш в результате взрыва кондиционеров в мечети погибли более 20 человек

Из-за тяжелого состояния 37 раненых, число жертв взрыва может увеличиться

сегодня, 17:51
Автор:

Дмитрий Симоненко

Недалеко от столицы Бангладеш Даки, в районе под названием Нараянгандж результате взрыва в мечети погибли 24 человека, среди которых есть ребенок. Об этом сообщает "Аljazeera".

Взрыв произошел во время общей молитвы, в помещении находилась значительное количество верующих.

В Бангладеш в результате взрыва кондиционеров в мечети погибли более 20 человек

Фото: Munir Uz Zaman/AFP

В сообщении также отмечается, что из-за тяжелого состояния почти 40 раненых, число жертв взрыва может увеличиться. 37 человек находятся в медицинских учреждениях города и района в критическом состоянии с ожогами до 90% поверхности тела.

Предварительной причиной трагедии считается взрыв газа, вызванный утечкой в сети системы кондиционирования, которая была установлена в мечети. По данным местных правоохранителей взорвались все шесть кондиционеров.

Властью государства начато расследование.

Ранее издательство "Комментарии" сообщало о взрыве в грузинской столице Тбилиси. Взрыв произошел в центре города, у здания филармонии, из-за неосторожного обращения с газовым баллоном от время ремонтных работ на территории одного из ночных клубов. В результате взрыва один человек погиб.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!