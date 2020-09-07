В Бангладеш в результате взрыва кондиционеров в мечети погибли более 20 человек

Недалеко от столицы Бангладеш Даки, в районе под названием Нараянгандж результате взрыва в мечети погибли 24 человека, среди которых есть ребенок. Об этом сообщает "Аljazeera".

Взрыв произошел во время общей молитвы, в помещении находилась значительное количество верующих.

Фото: Munir Uz Zaman/AFP

В сообщении также отмечается, что из-за тяжелого состояния почти 40 раненых, число жертв взрыва может увеличиться. 37 человек находятся в медицинских учреждениях города и района в критическом состоянии с ожогами до 90% поверхности тела.

Предварительной причиной трагедии считается взрыв газа, вызванный утечкой в сети системы кондиционирования, которая была установлена в мечети. По данным местных правоохранителей взорвались все шесть кондиционеров.

Властью государства начато расследование.

Ранее издательство "Комментарии" сообщало о взрыве в грузинской столице Тбилиси. Взрыв произошел в центре города, у здания филармонии, из-за неосторожного обращения с газовым баллоном от время ремонтных работ на территории одного из ночных клубов. В результате взрыва один человек погиб.

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