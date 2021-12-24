В Бангладеш в результате пожара погибли несколько десятков человек: что произошло

В Бангладеш сгорел паром, известно о нескольких десятках жертв и немалом количестве травмированных. Инцидент произошел на юге страны 24 декабря. Об этом пишет BBC.



Во время движения загорелся паром, фото Twitter/nh1_news/EPA

По предварительным данным, погибли 39 человек, около 100 человек травмировались или получили ожоги в результате пожара. Известно, что на трехпалубном судне, двигавшемся по реке близ города Джалакати, вспыхнул пожар. Паром курсировал из Дакки в город Баргун.

На палубах находились около 500 человек, когда возник пожар. Многие пассажиры начали прыгать в воду, чтобы спастись от огня, но утонули.

По информации местных властей, количество пострадавших в результате катастрофы может быть больше. Предварительно пожар возник в машинном отделении и быстро распространился на палубы. Эта трагедия связана с невыполнением требований к обслуживанию паромов.



Как рассказал представитель пожарной службы Камаль Хоссейн Бхуйян, огонь свирепствовал на палубах несколько часов. По словам одной пассажирки, большинство людей спали, когда вспыхнул пожар.

Пожар был потушен, но проводятся ли какие-либо поисковые мероприятия по розыску пропавших без вести пассажиров, не информируют.



Известно, что за последние 10 лет в реках страны утонули сотни людей. Старые, неисправные паромы продолжают перевозить сотни пассажиров в день. Около 30% из 170 миллионов человек Бангладеш ездят на работу по речным маршрутам. Как пишет издание, катастрофы на паромах очень распространены в этой стране.

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