В Бишкеке начались столкновения со стрельбой между митингующими

Язык
BTC/USD
11077.72
ETH/USD
360.80
LTC/USD
47.98
USD/UAH
28.41
EUR/UAH
33.45
RUB/UAH
0.37
Дмитрий Симоненко
Сегодня, 9 октября, в Бишкеке вновь произошли стычки. На этот раз уже между митингующими. Об этом сообщило местное издание 24.
Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости
СМИ сообщает,
что на центральной площади города Ала-Тоо возникла потасовка между сторонниками
разных политических сил.
По данным
издания 24, сторонники экс-депутата киргизского парламента Садыра Жапарова
начали бросать камни и бутылки в сторонников бывшего президента Алмазбека
Атамбаева и бывшего премьера Омурбека Бабанова. В результате последние были
оттеснены к президентской резиденции.
Напомним,
президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков ввел режим чрезвычайного положения в Бишкеке,
который начинает действовать уже сегодня, 9 октября с 20.00. Жээнбеков приказал
Генштабу ввести в Бишкек вооруженные силы для охраны правопорядка и пресечения
вооруженных столкновений.
Накануне
лидер страны заявил, что готов уйти в отставку, как только ситуация в Кыргызстане
стабилизируется. По его словам, сейчас политическая ситуация в стране достигла
критической точки.
Ранее "Комментарии"
сообщали о том, что Совбез Кыргызстана заявил, что о местонахождении президента Сооронбая Жээнбекова и премьер-министра Кубатбека Боронова сейчас ничего неизвестно. Оба скрываются из-за протестов в стране.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости