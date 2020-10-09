В Бишкеке начались столкновения со стрельбой между митингующими

Сегодня, 9 октября, в Бишкеке вновь произошли стычки. На этот раз уже между митингующими. Об этом сообщило местное издание 24.

Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

СМИ сообщает, что на центральной площади города Ала-Тоо возникла потасовка между сторонниками разных политических сил.

По данным издания 24, сторонники экс-депутата киргизского парламента Садыра Жапарова начали бросать камни и бутылки в сторонников бывшего президента Алмазбека Атамбаева и бывшего премьера Омурбека Бабанова. В результате последние были оттеснены к президентской резиденции.

Напомним, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков ввел режим чрезвычайного положения в Бишкеке, который начинает действовать уже сегодня, 9 октября с 20.00. Жээнбеков приказал Генштабу ввести в Бишкек вооруженные силы для охраны правопорядка и пресечения вооруженных столкновений.

Накануне лидер страны заявил, что готов уйти в отставку, как только ситуация в Кыргызстане стабилизируется. По его словам, сейчас политическая ситуация в стране достигла критической точки.

"Дорогие соотечественники, как ранее говорил, я намерен легитимизировать происходящие кадровые изменения. Для меня никакая должность не стоит выше целостности государства, единства народа и спокойствия общества. Нам нужно как можно быстрее вернуть сложившуюся ситуацию в правовое русло. После того как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности, готов уйти с поста президента Кыргызстана", — заявил Жээнбеков.





Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Совбез Кыргызстана заявил, что о местонахождении президента Сооронбая Жээнбекова и премьер-министра Кубатбека Боронова сейчас ничего неизвестно. Оба скрываются из-за протестов в стране.



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