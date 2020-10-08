Ситуация в Кыргызстане: президент исчез, границы – на замок

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Таисия Ерохина
Совбез Кыргызстана заявил, что о местонахождении президента Сооронбая Жээнбекова и премьер-министра Кубатбека Боронова сейчас ничего неизвестно. Оба скрываются из-за протестов в стране. Об этом передает "Интерфакс-Запад" со ссылкой на слова замглавы Совета безопасности страны Омурбека Суваналиева.
Так, первые лица
страны не показывались общественности с начала протестных акций. Хотя и было
несколько обращений президента, опубликованных в Сети, но нет данных о том, где
они записаны.
Поэтому было
решено в целях безопасности закрыть границу.
По словам Суваналиева, политическая ситуация в стране остается напряженной, а партии не могут
договориться.
Напомним, в
Кыргызстане новым
главой правительства стал оппозиционер, которого накануне освободили из
СИЗО.
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