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Главная Новости Мир Азия В Гималаях сошел ледник: сотни пропавших без вести
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В Гималаях сошел ледник: сотни пропавших без вести

Власти Индии объявили о спасательной операции в месте схода ледников и наводнений

сегодня, 15:03
Автор:

Сергей Медведев

Стихийное бедствие накрыло один из районов Индии. Сход ледника в Гималаях привел к смерти 18 жителей, более двухсот челвоек считаются пропавшими без вести.

В Гималаях сошел ледник: сотни пропавших без вести

Спасатели на месте трагедии в Гималаях / фото ФАКТЫ

Внезапное наводнение в районе Чамоли Уттаракханда, вызванного прорывом ледника в верховьях Гималаев смыло две гидроэлектростанции и разрушило пять мостов. В штате продолжаются межведомственные спасательные работы, поскольку власти эвакуировали тысячи людей из пострадавших районов. Еще около тридцати человек оказались в ловушке в туннеле длиной около 2,5 км, и спасатели работали всю ночь, чтобы спасти их. Операцию по освобождению граждан осложнялась завалами и слякотью. Для спасения жителей были задействованы военные — они выполнили приказ по освобождению попавших в беду граждан наряду со спасательными службами.

"Наша команда прибыла в 3 часа ночи. Они начали спасательные операции. Мы надеемся на лучшее и делаем все, что в наших силах. Мы используем новейшее и лучшее оборудование. Местность настолько пересеченная, и температура достигла своего предела. В таких условиях трудно проводить спасательные операции. Но наша команда делает все возможное", — сказал NDTV по телефону комендант NDRF Правин Кумар Тивари. 

Власти уже пообещали пострадавшим жителям региона финансовую поддержку от государства.

Сход ледника напомнил о трагедии, которая случилась в этом районе в 2013 году. Тогда в результате муссонных наводнений погибли около шести тысяч жителей.

Как сообщал портал "Комментарии", из-за массового схода лавин в Гималайских горах погибло уже 126 человек в Пакистане и Афганистане с 12 января. Об этом сообщает АР. Лавины были вызваны сильными снегопадами в районе Кашмира. Так,  стихия унесла жизни 55 человек в Пакистане, а еще 15 жертв – погибли в Афганистане.

 


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Источник: https://www.ndtv.com/india-news/uttarakhand-glacier-disaster-14-dead-in-uttarakhand-glacier-disaster-search-for-170-people-10-points-2365445?pfrom=home-ndtv_topscroll
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