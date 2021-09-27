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В Грузии граждан и туристов эвакуируют вертолетами

Единственная дорога к высокогорному району повреждена из-за оползней

сегодня, 15:35
Автор:

Козлова Альбіна

В Грузии высокогорный район отрезан от страны из-за оползней, которые произошли после значительных дождей в регионе. Об этом сообщает Эхо Кавказа.

В Грузии граждан и туристов эвакуируют вертолетами

В Грузии из-за оползня разрушена дорога, фото Эхо Кавказа

Речь идет о Тушетии, откуда эвакуировали еще 50 человек. В эвакуации граждан приняли участие работники пограничной полиции, вертолетами они доставили туристов из села Омало в аэропорт Телави.

По словам губернатора Кахетии Ираклия Шиошвили, вертолеты продолжают эвакуировать людей из деревни, куда их свозят на машинах с высокогорья. Среди эвакуированных туристы и местные жители, которые не могут добраться до инфраструктуры.

Дорога в Тушетии была повреждена из-за оползня 24 сентября. Таким образом иностранные туристы оказались заблокированными в регионе. Осадки привели к увеличению уровня воды в реках. Сообщается о поврежденных трех участках трассы Пшавели-Абано-Омало.

Также из-за непогоды в Тушетии поврежден памятник культурного наследия — в Кеселя обвалилась башня замка XVIII века. Из-за осадков в Кахетии была повреждена высоковольтная линия электропередач. Сейчас три населенных пункта отрезаны от электроэнергии.

Как сообщал портал "Комментарии", на курортный город Батуми обрушились сильные дожди. Улицы города оказались затопленными. Сообщается, что особенно тяжелое положение на улицах Шавшети, Багратиони и Тавдадебули. Там водой затопило торговые объекты и первые этажи домов. В городе образовались сложности с передвижением транспорта. Людям приходится идти пешком по затопленным улицам.

Также мы писали , что Грузия откроет границы для туристов из Украины. По предварительным данным, украинцы смогут отдохнуть в Грузии, если покажут на границе отрицательный результат ПЦР-теста. Однако границы откроются только, если до марта не будет резкого скачка заболеваемости COVID-19.

В Грузии граждан и туристов эвакуируют вертолетами - фото 2
В Грузии граждан и туристов эвакуируют вертолетами - фото 3
В Грузии граждан и туристов эвакуируют вертолетами - фото 4


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Источник: https://www.ekhokavkaza.com/a/31478711.html
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