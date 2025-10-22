В Индии 24 трансгендера одновременно пытались совершить самоубийство: что стало причиной

В индийском городе Индор 24 трансгендерных человека одновременно пытались совершить самоубийство, выпив средство для мытья полов. Инцидент произошел в квартале Нандлалпури, где проживает местное трансгендерное сообщество.

24 трансгендера одновременно пытались совершить самоубийство. Фото из открытых источников

Как сообщил заместитель комиссара полиции Ананд Каладжи, всех пострадавших немедленно доставили в больницу Махараджа Яшвантрао. Благодаря быстрой реакции полиции и медиков их состояние сейчас оценивается как стабильное.

"Мы получили сообщение о шуме в доме, где проживают трансгендеры. Когда наши офицеры прибыли на место, оказалось, что несколько человек употребили неизвестную жидкость. Их сразу госпитализировали. Сейчас все находятся под наблюдением врачей", — рассказал Каладжи.

По предварительной информации, попытка массового самоубийства могла быть связана с конфликтом между двумя группами трансгендерного сообщества. Правоохранители открыли уголовное производство после получения заявлений от свидетелей.

"Речь идет о давнем соперничестве между двумя группами. Есть обвинения, что лидер одной преследовал членов другой", — заявили в полиции.

В Индии 24 трансгендера одновременно пытались совершить самоубийство

В Индии 24 трансгендера одновременно пытались совершить самоубийство

Однако местные жители утверждают, что настоящей причиной инцидента могла стать попытка привлечь внимание к случаю изнасилования и шантажа. Представительница трансгендерного сообщества Неха Кунвар сообщила журналистам, что двое мужчин, выдававших себя за журналистов, несколько месяцев назад изнасиловали и шантажировали трансгендерную женщину, требуя от нее деньги.

По ее словам, потерпевшая подала заявление в полицию только на днях. Правоохранители подтвердили существование этого дела, однако подчеркнули, что оно не имеет отношения к массовой попытке самоубийства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Роберт де Ниро впервые высказался о своей трансгендерной дочери.

Также "Комментарии" писали, что трансгендерная дочь Илона Маска сделала скандальное заявление обо всех детях отца.