В Індії 24 трансгендери одночасно намагалися вчинити самогубство: що стало причиною

В індійському місті Індор 24 трансгендерні людини одночасно намагалися вчинити самогубство, випивши засіб для миття підлоги. Інцидент стався у кварталі Нандлалпурі, де проживає місцева трансгендерна спільнота.

24 трансгендери одночасно намагалися вчинити самогубство. Фото з відкритих джерел

Як повідомив заступник комісара поліції Ананд Каладжі, усіх постраждалих негайно доправили до лікарні Махараджа Яшвантрао. Завдяки швидкій реакції поліції та медиків їхній стан нині оцінюється як стабільний.

"Ми отримали повідомлення про галас у будинку, де проживають трансгендери. Коли наші офіцери прибули на місце, виявилося, що кілька осіб вжили невідому рідину. Їх одразу госпіталізували. Зараз усі перебувають під наглядом лікарів", — розповів Каладжі.

За попередньою інформацією, спроба масового самогубства могла бути пов’язана з конфліктом між двома групами трансгендерної спільноти. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження після того, як отримали заяви від свідків.

"Йдеться про давнє суперництво між двома групами. Є звинувачення, що лідер однієї переслідував членів іншої", — заявили в поліції.

Однак місцеві мешканці стверджують, що справжньою причиною інциденту могла стати спроба привернути увагу до випадку зґвалтування та шантажу. Представниця трансгендерної спільноти Неха Кунвар повідомила журналістам, що двоє чоловіків, які видавали себе за журналістів, кілька місяців тому зґвалтували та шантажували трансгендерну жінку, вимагаючи від неї гроші.

За її словами, потерпіла подала заяву до поліції лише днями. Правоохоронці підтвердили існування цієї справи, однак наголосили, що вона не має стосунку до масової спроби самогубства.

