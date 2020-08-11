В Индии оползень чайной плантации унес жизни по меньшей мере 43 человек

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Татьяна Веремеева
Фото: CNN
По меньшей мере 43 человека, в том числе трое детей, погибли, а десятки
других получили травмы после того, как проливные дожди вызвали оползень в юго-западном
индийском штате Керала. Об этом пишет CNN.
Оползень обрушился на поселок рабочих на чайной плантации в районе Идукки
поздно вечером в четверг, когда большинство жителей спали. Десятки домов были
разрушены, а 11 раненых доставлены в местные больницы.
Число погибших стремительно росло, поскольку поисково-спасательные
работники провели выходные, копаясь в густой грязи и мусоре, а усилия еще
больше затруднялись проливным дождем.
По данным местных властей, по меньшей мере 25 человек остаются пропавшими
без вести. Более 500 человек из местных сил и Национальных сил реагирования на
стихийные бедствия были направлены для изучение обломков.
В понедельник индийское метеорологическое управление выпустило
предупреждение о "сильных и очень сильных осадках" в некоторых частях штата в
течение следующих 24 часов. В воскресенье в семи из 14 округов штата был
объявлен красный уровень опасности.
Напомним, индийский штат Керала уже несколько недель страдает от дождей и
наводнений. По меньшей мере 18 человек погибли после того, как самолет
авиакомпании Air India Express выкатился
за пределы взлетно-посадочной полосы в Индийском международном аэропорту
Каликут в штате Керала. Еще 46 человек, находившихся на борту, получили
серьезные ранения. Генеральный инспектор Центральных сил промышленной
безопасности Индии также рассказал, что эвакуация самолета в настоящее время
закончена.В общей сложности на борту самолета, который выполнял репатриационный
рейс, перевозивший индийских граждан во время пандемии коронавируса, находилось
190 человек. Среди них были 174 взрослых пассажира, 10 младенцев, 2 пилота и 4
бортпроводника.
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