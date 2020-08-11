В Индии оползень чайной плантации унес жизни по меньшей мере 43 человек

Фото: CNN

По меньшей мере 43 человека, в том числе трое детей, погибли, а десятки других получили травмы после того, как проливные дожди вызвали оползень в юго-западном индийском штате Керала. Об этом пишет CNN.



Оползень обрушился на поселок рабочих на чайной плантации в районе Идукки поздно вечером в четверг, когда большинство жителей спали. Десятки домов были разрушены, а 11 раненых доставлены в местные больницы.

Число погибших стремительно росло, поскольку поисково-спасательные работники провели выходные, копаясь в густой грязи и мусоре, а усилия еще больше затруднялись проливным дождем.

По данным местных властей, по меньшей мере 25 человек остаются пропавшими без вести. Более 500 человек из местных сил и Национальных сил реагирования на стихийные бедствия были направлены для изучение обломков.

В понедельник индийское метеорологическое управление выпустило предупреждение о "сильных и очень сильных осадках" в некоторых частях штата в течение следующих 24 часов. В воскресенье в семи из 14 округов штата был объявлен красный уровень опасности.

Напомним, индийский штат Керала уже несколько недель страдает от дождей и наводнений. По меньшей мере 18 человек погибли после того, как самолет авиакомпании Air India Express выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Индийском международном аэропорту Каликут в штате Керала. Еще 46 человек, находившихся на борту, получили серьезные ранения. Генеральный инспектор Центральных сил промышленной безопасности Индии также рассказал, что эвакуация самолета в настоящее время закончена.В общей сложности на борту самолета, который выполнял репатриационный рейс, перевозивший индийских граждан во время пандемии коронавируса, находилось 190 человек. Среди них были 174 взрослых пассажира, 10 младенцев, 2 пилота и 4 бортпроводника.

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