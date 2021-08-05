В Индии священник убил и кремировал 9-летнюю девочку на глазах у родителей



















Девятилетняя далитка Тара, которая якобы попала в руки четырех мужчин, была убита и принудительно кремирована в крематории Дели Кант, 1 августа. Полиция арестовала четырех местных мужчин — Радхи Шяма, Лакшми Нараяна, Кулдипа и Салима за преступную деятельность и убийство, пишет местное издание Newslaundry.

Убийство в Индии, фото из открытых источников

Тара жила со своими родителями в районе Старого Нангли. И она часто сопровождала их в соседнюю святыню, Пер Баба Дарга. Там они просили деньги, потому что семья живет за чертой бедности.



По словам отца Тары, он попросил дочь набрать воды для мамы. Они брали воду из охладителя, установленного в крематории. Через час, когда Тара не вернулась, ее мать вышла, чтобы посмотреть, почему девочка необычно долго набирает воду. Объехав окраины, чтобы посмотреть, играет ли Тара, она пошла в крематорий.

"Я зашла и нашла своего ребенка лежащего мертвым, всего в синяках", — вспоминает она. "Ее губы были разорваны, язык был синим, глаза не закрывались, а на левой руке у нее были синяки. Ее рубашка и белье были мокрые. Я не могла смотреть на нее".

Через мгновение Радхи Шаям подошел и сказал ей, что Тару ударило током, пока она набирала воду. Мать Тары пыталась понять, что произошло, когда священник сказал ей, что тело ребенка нужно будет немедленно кремировать. На любые возражения женщины он закрыл ворота крематория и принялся сжигать тело ребенка.

После того, как костер был полностью распален, Радхи Шям сказал матери Тары пойти домой и "спокойно спать", а на следующий день прийти, забрать пепел и развеять его над рекой.



Как пишет издание Newslaundry, возле скорбящих родителей собрались десятки очевидцев и помогли выломать ворота в крематорий. В результате от девочки остались только ноги, часть кожи головы и часть бедра. Это все, что жители смогли извлечь, когда погасили огонь.



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