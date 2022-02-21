В Индии три десятка человек приговорили к смертной казни: что известно

На прошлой неделе суд в Индии вынес решение о виновных в терактах в штате Гуджарат. Согласно тексту приговора 38 мусульман казнят, еще 11 приговорены к пожизненному лишению свободы. Об этом пишет CNN.



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В 2008 году в городе Ахмедабад произошло 16 взрывов одновременно, в результате которых погибли более 50 человек. Ответственность за взрывы 26 июля 2008 взяла на себя группа под названием "Индийские моджахеды". В штате Гуджарат в прошлые годы случились стычки между индусами и мусульманами, там же двадцать лет назад погибли тысячи мусульман.



Наконец, 18 февраля 2022 года судья Патель принял решение о наказании виновных в организации терактов. Один из адвокатов подсудимых сказал, что будет подавать апелляцию на решение суда по его подзащитному.



"Мы добивались мягкого наказания для осужденных, поскольку они уже провели в тюрьме более 13 лет. Но для большинства из них суд назначил смертную казнь. Мы обязательно пойдем на апелляцию", — сказал юрист Халид Шейх.

В 2011 году Госдепартамент США заявил, что у индийских моджахедов есть "прочные связи с Пакистаном" и они несут ответственность за "десятки взрывов по всей Индии с 2005 года". В результате тех терактов погибли сотни мирных жителей.



Как сообщал портал "Комментарии", во Франции от взрыва погибли несколько человек. Прибывшие на место спасатели потушили пожар, начали разбирать завалы, чтобы достать оттуда пострадавших. Работы по поиску пропавших жильцов продолжаются. Из-под завалов вытащили тела пяти взрослых людей, младенца и еще одного ребенка.

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