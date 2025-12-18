Правительство Индии сообщило о втягивании своих граждан в войну против Украины на стороне России. По официальным данным, зафиксировано не менее 200 случаев вербовки индийцев российскими рекрутерами.

Индийское правительство назвал официальные данные о вербовке своих граждан Россией. Фото: из открытых источников

В Индии также обнародовали количество наемников, погибших или пропавших без вести. Об этом сообщает BBC.

По информации индийских властей, более сотни граждан удалось вернуть на родину. В то же время, по меньшей мере 26 человек погибли во время боевых действий, а еще семеро считаются пропавшими без вести. Переговоры о возвращении около 50 человек продолжаются, часть из них смогла самостоятельно покинуть Россию.

В Кремле настаивают, что в российскую армию якобы привлекают только иностранцев-добровольцев. Однако родственники пропавших и погибших опровергают эти заявления, утверждая, что вербовка имеет признаки обмана. По их словам, российские посредники целенаправленно ищут молодых мужчин и привлекают их заманчивыми предложениями.

Чаще всего речь идет об обещаниях легальной работы с высокой оплатой, жильем и оформлением документов. Однако по прибытии в Россию индийцев заставляют подписывать контракты на русском языке, содержание которых они не понимают, а затем отправляют без должной подготовки на фронт.

Издание напоминает, что Индия, а также Непал и Шри-Ланка регулярно обращаются к своим гражданам с предупреждением не доверять подобным предложениям. После обнародования информации об участии сотен граждан этих стран в войне на стороне РФ ситуация вызвала громкий международный резонанс и повлекла за собой ряд дипломатических и общественных скандалов.

Как сообщал портал "Комментарии", в украинском плену сейчас находятся 136 наемников из 37 стран мира, воевавших на стороне РФ. Информацию об этих пленниках, видео с ними и документальные материалы Украина использует для коммуникации с партнерами и иностранными посольствами. Украинская сторона передает соответствующую информацию тем странам, граждан которых РФ активно вербует на войну против Украины.