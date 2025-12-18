logo_ukra

В Індії заявили про масове вербування своїх громадян на війну проти України
В Індії заявили про масове вербування своїх громадян на війну проти України

В Індії також оприлюднили кількість найманців, які загинули або зникли безвісти

18 грудня 2025, 23:38
Уряд Індії повідомив про втягування своїх громадян у війну проти України на боці Росії. За офіційними даними, зафіксовано щонайменше 200 випадків вербування індійців російськими рекрутерами.

В Індії заявили про масове вербування своїх громадян на війну проти України

Індійський уряд назвав офіційні дані про вербування своїх громадян Росією. Фото: з відкритих джерел

В Індії також оприлюднили кількість найманців, які загинули або зникли безвісти. Про це повідомляє BBC.

За інформацією індійської влади, понад сотню громадян вдалося повернути на батьківщину. Водночас щонайменше 26 осіб загинули під час бойових дій, а ще семеро вважаються зниклими безвісти. Переговори щодо повернення близько 50 осіб досі тривають, частина з них змогла самостійно залишити Росію.

У Кремлі наполягають, що до російської армії нібито залучають лише іноземців-добровольців. Однак родичі зниклих і загиблих спростовують ці заяви, стверджуючи, що вербування має ознаки обману. За їхніми словами, російські посередники цілеспрямовано шукають молодих чоловіків і заманюють їх привабливими пропозиціями.

Найчастіше йдеться про обіцянки легальної роботи з високою оплатою, житлом і оформленням документів. Проте після прибуття до Росії індійців змушують підписувати контракти російською мовою, зміст яких вони не розуміють, а згодом відправляють без належної підготовки на фронт.

Видання нагадує, що Індія, а також Непал і Шрі-Ланка регулярно звертаються до своїх громадян із застереженнями не довіряти подібним пропозиціям. Після оприлюднення інформації про участь сотень громадян цих країн у війні на боці РФ ситуація викликала гучний міжнародний резонанс і спричинила низку дипломатичних та суспільних скандалів.

Як повідомляв портал "Коментарі", в українському полоні зараз перебувають 136 найманців із 37 країн світу, які воювали на боці РФ. Інформацію про цих полонених, відео з ними та документальні матеріали Україна використовує для комунікації з партнерами та іноземними  посольствами. Українська сторона передає відповідну інформацію тим країнам, громадян яких РФ найактивніше вербує на війну проти України.



Джерело: https://t.me/bbcrussian/89176
