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Главная Новости Мир Азия В индийской больнице произошел пожар: погибли 10 новорожденных
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В индийской больнице произошел пожар: погибли 10 новорожденных

Причина пожара устанавливается

сегодня, 08:50
Автор:

Мокрик Анастасия

В одной из индийских больниц, что расположена в городе Бхандара, случился сильный пожар. В результате происшествия погибли младенцы. Об этом агентству Anadolu рассказал хирург городской больницы Прамод Хандате.

В индийской больнице произошел пожар: погибли 10 новорожденных

Во время пожара в индийской больнице погибли 10 детей - фото из открытых источников

 По информации источника, в ночь на субботу, 9 января, в специальном отделении по уходу за новорожденными вспыхнул пожар. Первой его обнаружила дежурная медсестра, когда открыла дверь в отделение и увидела большое количество дыма в помещении. Женщина незамедлительно проинформировала о происшествии сотрудников больницы, которые и вызвали на место пожарных. Причина пожара устанавливается.

 После случившегося было госпитализировано 17 младенцев. Доктор Прамод Хандате сообщает, что спасти жизни удалось только семи из них. Десять детей в результате происшествия погибли. Возраст погибших от одного до трех месяцев.

Власти Индии прокомментировали ужасную трагедию, выразив свои соболезнования родителям погибших детей. Кроме того, они в свою очередь пообещали оказать родственникам финансовую помощь. Также поручили проверить безопасности детских отделений во всех больницах региона.

К слову, в 2017 году в одной из индийских больниц в результате пожара погибли 63 ребенка. В числе погибших также были новорожденные. Тогда причиной пожара стали перебои с подачей кислорода в детских палатах.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал трагическую новость о том, что в Украине внезапно скончался известный украинский олимпийский чемпион, а также рассказал о смерти известной американской актрисы, которая играла в фильме "Полицейская академия".



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Источник: https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/india-10-newborns-die-in-hospital-fire-/2103835
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