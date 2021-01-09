В индийской больнице произошел пожар: погибли 10 новорожденных

Язык
Coinspot 09.01.2021
BTC/USD
39497.96
ETH/USD
1196.78
LTC/USD
166.02
НБУ 09.01.2021
USD/UAH
28.55
EUR/UAH
35.10
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Мокрик Анастасия
В одной из
индийских больниц, что расположена в городе Бхандара, случился сильный пожар. В
результате происшествия погибли младенцы. Об этом агентству Anadolu рассказал хирург
городской больницы Прамод Хандате.
Во время пожара в индийской больнице погибли 10 детей - фото из открытых источников
По информации источника, в ночь на субботу, 9
января, в специальном отделении по уходу за новорожденными вспыхнул пожар.
Первой его обнаружила дежурная медсестра, когда открыла дверь в отделение и
увидела большое количество дыма в помещении. Женщина незамедлительно
проинформировала о происшествии сотрудников больницы, которые и вызвали на
место пожарных. Причина пожара устанавливается.
После случившегося было госпитализировано 17 младенцев.
Доктор Прамод Хандате сообщает, что спасти жизни удалось только семи из них.
Десять детей в результате происшествия погибли. Возраст
погибших от одного до трех месяцев.
Власти Индии
прокомментировали ужасную трагедию, выразив свои соболезнования родителям
погибших детей. Кроме того, они в свою очередь пообещали оказать родственникам финансовую
помощь. Также поручили проверить безопасности детских
отделений во всех больницах региона.
К слову, в 2017 году в одной из индийских больниц в результате пожара погибли 63 ребенка. В числе погибших также были новорожденные. Тогда причиной пожара стали перебои с подачей кислорода в детских палатах.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал трагическую новость о том, что в Украине внезапно скончался известный украинский олимпийский чемпион, а также рассказал о смерти известной американской актрисы, которая играла в фильме "Полицейская академия".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости