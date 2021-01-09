В индийской больнице произошел пожар: погибли 10 новорожденных

В одной из индийских больниц, что расположена в городе Бхандара, случился сильный пожар. В результате происшествия погибли младенцы. Об этом агентству Anadolu рассказал хирург городской больницы Прамод Хандате.

Во время пожара в индийской больнице погибли 10 детей - фото из открытых источников

По информации источника, в ночь на субботу, 9 января, в специальном отделении по уходу за новорожденными вспыхнул пожар. Первой его обнаружила дежурная медсестра, когда открыла дверь в отделение и увидела большое количество дыма в помещении. Женщина незамедлительно проинформировала о происшествии сотрудников больницы, которые и вызвали на место пожарных. Причина пожара устанавливается.

После случившегося было госпитализировано 17 младенцев. Доктор Прамод Хандате сообщает, что спасти жизни удалось только семи из них. Десять детей в результате происшествия погибли. Возраст погибших от одного до трех месяцев.

Власти Индии прокомментировали ужасную трагедию, выразив свои соболезнования родителям погибших детей. Кроме того, они в свою очередь пообещали оказать родственникам финансовую помощь. Также поручили проверить безопасности детских отделений во всех больницах региона.

К слову, в 2017 году в одной из индийских больниц в результате пожара погибли 63 ребенка. В числе погибших также были новорожденные. Тогда причиной пожара стали перебои с подачей кислорода в детских палатах.

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