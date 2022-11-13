В Индонезии призвали западных лидеров меньше критиковать РФ на саммите G20

Политики из Индонезии, в том числе, и президент страны Джоко Видодо призвали политических лидеров Запада смягчить свою риторику по отношению к России в рамках саммита G20. Об этом сообщает Politico .

"На американских, европейских, австралийских и японских должностных лиц оказывают давление индонезийские коллеги, в частности президент Джоко Видодо, чтобы те показали гибкость и рассмотрели возможность использования менее жесткой риторики, чтобы Москва согласилась на коммюнике после завершения встречи", — пишут авторы материала.

Чиновники сообщают, что итоговое заявление встречи будет расценено Видодо как "личный успех". Ведь, как рассказывают, президент считает себя главой самого сложного саммита G20.

В сообщении также говорится, что Саудовская Аравия, Индия, Бразилия и Китай не хотят осуждать РФ.

"Пекин сочтет невозможным принятие какой-либо непосредственной критики в адрес России", — пишут авторы статьи.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Шольц назвал свою версию того, почему Путин не поехал на саммит G20 . Глава Кремля Владимир Путин не поехал на саммит G20, потому что боится столкнуться с массовой критикой в свой адрес. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц. если бы президент Путин уехал на саммит G20. Но тогда ему пришлось бы столкнуться со всеми вопросами и критикой, сформулированной многими странами мира. Наверное, потому его здесь нет, сказал Олаф Шольц. Известно, что 15 ноября на Бали начинает свою работу саммит стран G20, который продлится два дня. Несколько дней назад Путин упразднил свое участие в нем. Стало известно, что РФ представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.