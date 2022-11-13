logo

BTC/USD

16772.55

ETH/USD

1258.89

LTC/USD

58.02

USD/UAH

40.30

EUR/UAH

40.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Азия В Индонезии призвали западных лидеров меньше критиковать РФ на саммите G20
commentss НОВОСТИ Все новости

В Индонезии призвали западных лидеров меньше критиковать РФ на саммите G20

Индонезийские политики, в частности президент страны Джоко Видодо, призывают западных лидеров смягчить риторику по отношению к РФ

13 ноября 2022, 21:19 comments2061
Поделитесь публикацией:
Автор:

Лиля Воробьева

Политики из Индонезии, в том числе, и президент страны Джоко Видодо призвали политических лидеров Запада смягчить свою риторику по отношению к России в рамках саммита G20. Об этом сообщает Politico .

В Индонезии призвали западных лидеров меньше критиковать РФ на саммите G20

Джоко Видодо (фото из открытых источников)

"На американских, европейских, австралийских и японских должностных лиц оказывают давление индонезийские коллеги, в частности президент Джоко Видодо, чтобы те показали гибкость и рассмотрели возможность использования менее жесткой риторики, чтобы Москва согласилась на коммюнике после завершения встречи", — пишут авторы материала.

Чиновники сообщают, что итоговое заявление встречи будет расценено Видодо как "личный успех". Ведь, как рассказывают, президент считает себя главой самого сложного саммита G20.

В сообщении также говорится, что Саудовская Аравия, Индия, Бразилия и Китай не хотят осуждать РФ.

"Пекин сочтет невозможным принятие какой-либо непосредственной критики в адрес России", — пишут авторы статьи.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Шольц назвал свою версию того, почему Путин не поехал на саммит G20 . Глава Кремля Владимир Путин не поехал на саммит G20, потому что боится столкнуться с массовой критикой в свой адрес. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц. если бы президент Путин уехал на саммит G20. Но тогда ему пришлось бы столкнуться со всеми вопросами и критикой, сформулированной многими странами мира. Наверное, потому его здесь нет, сказал Олаф Шольц. Известно, что 15 ноября на Бали начинает свою работу саммит стран G20, который продлится два дня. Несколько дней назад Путин упразднил свое участие в нем. Стало известно, что РФ представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.politico.eu/article/g20-indonesia-host-pressure-western-leaders-criticize-russia-war-ukraine-invasion-joint-declaration/
Теги:
comments

Обсуждения

Правдоруб

13 ноября 2022, 22:51

тварюки!!!

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!